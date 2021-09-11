КГГА: перед приватизацией “Большевика” должен быть решен вопрос с цехом № 5

ФОТО: ФОНД ГОСИМУЩЕСТВА

В КГГА считают, что перед приватизацией завода "Большевик" должен быть решен вопрос передачи Киеву цеха № 5.

Об этом сообщил советник главы КГГА Дмитрий Белоцерковец агентству "Интерфакс-Украина".

"ФГИ выставляет на продажу завод "Большевик" целиком. Наша позиция, что город забирает цех № 5. Без его сноса нельзя завершить развязку на Шулявке, именно на этом участке запланированы съезды, прописанные в проекте. Этот вопрос, в том числе, может быть решен путем внесения соответствующих пунктов в условия приватизации", - сказал он.

По его словам, в настоящее время город ведет судебные тяжбы с ФГИ относительно определения цены, так как Фонд выставил городу цену за цех в 700 млн грн.

"Завод "Большевик" должен большое количество денег городу – долги по налогам на землю, около 300 млн грн. А на самом деле, они вообще должны были передать его на бесплатной основе или снести сами", - отметил Белоцерковец.

Напоминаем:

Во вторник, 7 сентября, Аукционная комиссия Фонда государственного имущества определила 27 октября датой приватизационного аукциона по продаже АО "Первый киевский машиностроительный завод".

Завод "Большевик" является убыточным. В 2020 году его убыток составил 22 млн грн. По данным ФГИ, общая сумма долгов перед третьими лицами превышает 100 млн грн.

Долги предприятия составляют около 600 млн грн.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении проведения аукционов по продаже объектов большой приватизации, Рада приняла 30 марта.

Читайте также: Восемь болевых точек "Большевика": почему государству не просто продать 35 гектаров на Шулявке