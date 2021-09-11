СНБО рассмотрит "банкопад"

Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит вопрос "банкопада" и ответственных за него лиц.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает "Интерфакс-Украина".

"Следующий кейс, который будет рассматриваться в Совете национальной безопасности и обороны по поручению президента Украины, – как произошло так, что денег нет, олигархи дополнительные появились после, скажем так, "банкопадов" в нашей стране. Это вещи, которые должны быть абсолютно публичными", - заявил он.

Говоря про Приватбанк, Данилов отметил, что Коломойский без помощи общинников в Национальном банке "никоим образом и не мог бы ничего делать".

"Это институция, которая должна была контролировать все эти вещи, но они и сегодня все работают по своим должностям, они уважаемы. Они (НБУ – ЭП) должны совместно (с СНБО – ЭП) идти к тем процессам, которые мы сегодня предъявляем Игорю Валерьевичу Коломойскому", - сказал секретарь СНБО.

Напоминаем:

Правительство страны 18 декабря 2016 года, ссылаясь на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации Приватбанка и влило в его капитал более 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения вреда.

Сейчас стороны ведут судебные споры, как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.