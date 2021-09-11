В Фонде госимущества ответили КГГА о "Большевике": власть города должна выкупить по оценке

В Фонде госимущества ответили на слова КГГА относительно решения вопроса здания 5 цеха до приватизации завода "Большевик", заявив о том, что власть города должна выкупить , по оценке, которую сделал нанятый ими оценщик.

Об этом они сообщили в комментарии ЭП.

Там заявили, что Фонд государственного имущества вообще не осуществляет оценку, а является регулятором оценочной деятельности, а цифры 700 млн грн о которой говорил представитель КГГА никогда не было.

"Вместе с властью города была составлена ​​специальная дорожная карта, чтобы как можно быстрее передать 5 цех городу для завершения развязки".

По процедуре власть города наняла независимого оценщика, который, по поручению Киевской администрации, провел оценку этого корпуса. Она составляла 240 млн грн с НДС. Отчет по оценке был предоставлен в ФГИУ на рецензирование и ФГИУ предоставил положительную рецензию на данный отчет. Эти процедуры были завершены в апреле 2020 года", - говорится в заявлении

По словам фонда, следующий шаг - власть города должна выкупить, по оценке, которую сделал нанятый ими оценщик, это здание в рамках Закона, и тогда этот корпус станет киевским. Для этого должно быть принято соответствующее решение Киевсовета, его пока так и нет.

"5 цех принадлежит на праве частной собственности ЧАО" Киевский машиностроительный завод ". Поэтому мяч на поле столичной власти, а также Киевской администрации, которая должна принять соответствующее решение о выкупе ", - резюмировали в фонде.

Напоминаем:

В КГГА считают, что перед приватизацией завода "Большевик" должен быть решен вопрос передачи Киеву цеха № 5.

Во вторник, 7 сентября, Аукционная комиссия Фонда государственного имущества определила 27 октября датой приватизационного аукциона по продаже АО "Первый киевский машиностроительный завод".

Завод "Большевик" является убыточным. В 2020 году его убыток составил 22 млн грн. По данным ФГИ, общая сумма долгов перед третьими лицами превышает 100 млн грн.

Долги предприятия составляют около 600 млн грн.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении проведения аукционов по продаже объектов большой приватизации, Рада приняла 30 марта.

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