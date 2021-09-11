Стало известно когда прибудет миссия МВФ

IMF/FLICKR

Заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован заявил, что Миссия Международного валютного фонда может прибыть в Украину через 10-12 дней.

Об этом он сообщил на форуме YES Brainstorming, сообщает Укринформ .

"Мы направим миссию, которая будет работать над соглашением stand-by и в будущем поддерживать экономику Украины", - сказал он. Добавив, что целью программы МВФ является выравнивание Украины в экономическом развитии с соседними странами.

"Для этого нашей стране нужно больше рост экономики, чем в Польше, Венгрии или Турции. Мировая экономика будет расти на 6,5% и более, а Украина должна догнать такой рост", - сказал Рашкован.

Напоминаем:

Глава Национального банка Кирилл Шевченко рассказал, что по плану второй транш от Международного валютного фонда должен составлять около 700 млн долларов, но допускает и объем выше.

Советник Президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что возможность получения новых средств от МВФ Украина нарушит во время визита миссии фонда в Киев, который ожидается в этом месяце.