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Стало известно когда прибудет миссия МВФ

Суббота, 11 сентября 2021, 14:55
 
IMF/FLICKR

Заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован заявил, что Миссия Международного валютного фонда может прибыть в Украину через 10-12 дней. 

Об этом он сообщил на форуме YES Brainstorming, сообщает Укринформ . 

"Мы направим миссию, которая будет работать над соглашением stand-by и в будущем поддерживать экономику Украины", - сказал он. Добавив, что целью программы МВФ является выравнивание Украины в экономическом развитии с соседними странами. 

 "Для этого нашей стране нужно больше рост экономики, чем в Польше, Венгрии или Турции. Мировая экономика будет расти на 6,5% и более, а Украина должна догнать такой рост", - сказал Рашкован. 

Напоминаем:

Глава Национального банка Кирилл Шевченко рассказал, что по плану второй транш от Международного валютного фонда должен составлять около 700 млн долларов, но допускает и объем выше.

Советник Президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что возможность получения новых средств от МВФ Украина нарушит во время визита миссии фонда в Киев, который ожидается в этом месяце.

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МВФ

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