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Сформирован совет общественного контроля при БЭБ

Воскресенье, 12 сентября 2021, 15:46
 

Совет общественного контроля при Бюро экономической безопасности сформирована, туда вошли 15 человек, набравших наибольшее количество голосов. 

Об этом сообщила народная депутатка Ольга Василевська-Смаглюк в telegram. 

Список общественного совета:

  • Тарас Котов 
  • Романюк Евгений 
  • Ткаченко Андрей 
  • Лавровский Михаил 
  • Глазкова Екатерина 
  • Ерашов Андрей 
  • Морозовский Андрей 
  • Марчак Дария 
  • Тищук Татьяна 
  • Жело Денис 
  • Бондаренко Станислав 
  • Первак Назар 
  • Майборода Анна 
  • Кицул Сергей 
  • Воронин Яков 

Напоминаем:

Глава Бюро экономической безопасности (БЭБ) Вадим Мельник заявил, что работа Бюро может не начаться 25 сентября, что он анонсировал ранее.

Новоназначенный председатель Бюро экономической безопасности Вадим Мельник приобрел квартиру в элитном жилом комплексе в курортном районе Одессы вдвое дешевле рыночной стоимости.

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БЭБ

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