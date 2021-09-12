Сформирован совет общественного контроля при БЭБ
Воскресенье, 12 сентября 2021, 15:46
Совет общественного контроля при Бюро экономической безопасности сформирована, туда вошли 15 человек, набравших наибольшее количество голосов.
Об этом сообщила народная депутатка Ольга Василевська-Смаглюк в telegram.
Список общественного совета:
- Тарас Котов
- Романюк Евгений
- Ткаченко Андрей
- Лавровский Михаил
- Глазкова Екатерина
- Ерашов Андрей
- Морозовский Андрей
- Марчак Дария
- Тищук Татьяна
- Жело Денис
- Бондаренко Станислав
- Первак Назар
- Майборода Анна
- Кицул Сергей
- Воронин Яков
Напоминаем:
Глава Бюро экономической безопасности (БЭБ) Вадим Мельник заявил, что работа Бюро может не начаться 25 сентября, что он анонсировал ранее.
Новоназначенный председатель Бюро экономической безопасности Вадим Мельник приобрел квартиру в элитном жилом комплексе в курортном районе Одессы вдвое дешевле рыночной стоимости.
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