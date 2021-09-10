Витренко: конкурс на должности в набсовет Нафтогаза надо провести как можно скорее
Глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко считает, что прозрачный конкурс на должности независимых членов набсовета компании необходим для эффективной работы НАКа, после этого они смогут определиться с кандидатурой руководителя Нафтогаза.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Витренко отметил, что эффективная работа НАКа обеспечивается, в частности, одним из ключевых принципов ОЭСР. А именно - открытым, конкурентным процессом отбора независимых членов наблюдательного совета, основанным на заслугах кандидатов.
Однако, отметил он, в 2017 году открытого, конкурентного процесса отбора независимых членов наблюдательного совета проведено не было.
"Их просто предложили посольства соответствующих стран вместе с представителями МФО. Затем без конкурса одного независимого члена наблюдательного совета назначило правительство Гройсмана", – добавил Витренко. После этого независимых членов еще переназначили несколько раз.
Он заявил, что в результате среди независимых членов нет ни одного с профильным или юридическим образованием, производственным опытом и опытом сертифицированного специалиста по международным стандартам финансовой отчетности. Кроме того – "ни одного специалиста с опытом работы в Украине".
Витренко заявляет, что потому необходимо поддерживать проведение как можно скорее настоящего конкурса на всех независимых членов наблюдательного совета.
"А потом этот новый наблюдательный совет, избранный в соответствии с руководящими принципами ОЭСР, сможет определиться с кандидатурой руководителя НАКа - опять же через открытый, конкурентный и основанный на заслугах процесс", – резюмирует он.
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Напоминаем:
Три независимых члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" 7 сентября подали в отставку, накануне премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал конкурс на эти должности в набсовет.
Позже они объяснили, что уходят в отставку из-за отсутствия взаимопонимания с правлением НАК и "не могут обеспечивать надлежащую работу членов правления".
Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначил Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".
Кроме того, правительство прекратило полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".
Член набсовета НАК "Нафтогаз Украины" Роберт Бенш пожаловался Витренко, что председательница совета Клэр Споттисвуд долгое время не допускает его к заседаниям.
Экономическая правда
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