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Витренко: конкурс на должности в набсовет Нафтогаза надо провести как можно скорее

Пятница, 10 сентября 2021, 12:29
 
Юрий Витренко
фото Экономическая правда

Глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко считает, что прозрачный конкурс на должности независимых членов набсовета компании необходим для эффективной работы НАКа, после этого они смогут определиться с кандидатурой руководителя Нафтогаза.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Витренко отметил, что эффективная работа НАКа обеспечивается, в частности, одним из ключевых принципов ОЭСР. А именно - открытым, конкурентным процессом отбора независимых членов наблюдательного совета, основанным на заслугах кандидатов.

Однако, отметил он, в 2017 году открытого, конкурентного процесса отбора независимых членов наблюдательного совета проведено не было.

"Их просто предложили посольства соответствующих стран вместе с представителями МФО. Затем без конкурса одного независимого члена наблюдательного совета назначило правительство Гройсмана", – добавил Витренко. После этого независимых членов еще переназначили несколько раз.

Он заявил, что в результате среди независимых членов нет ни одного с профильным или юридическим образованием, производственным опытом и опытом сертифицированного специалиста по международным стандартам финансовой отчетности. Кроме того – "ни одного специалиста с опытом работы в Украине".

Витренко заявляет, что потому необходимо поддерживать проведение как можно скорее настоящего конкурса на всех независимых членов наблюдательного совета.

"А потом этот новый наблюдательный совет, избранный в соответствии с руководящими принципами ОЭСР, сможет определиться с кандидатурой руководителя НАКа - опять же через открытый, конкурентный и основанный на заслугах процесс", – резюмирует он.

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Напоминаем:

Три независимых члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" 7 сентября подали в отставку, накануне премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал конкурс на эти должности в набсовет.

Позже они объяснили, что уходят в отставку из-за отсутствия взаимопонимания с правлением НАК и "не могут обеспечивать надлежащую работу членов правления".

Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначил Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Кроме того, правительство прекратило полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

Член набсовета НАК "Нафтогаз Украины" Роберт Бенш пожаловался Витренко, что председательница совета Клэр Споттисвуд долгое время не допускает его к заседаниям.

Экономическая правда

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Витренко Нафтогаз

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