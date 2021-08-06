Новости 6 августа: цены на алкоголь, нелегальное топливо, прибыли банков

О ценах на алкоголь. В Европейской Бизнес Ассоциации заявили, что попытки ограничить места продажи алкогольных напитков и табачных изделий создадут дополнительное финансовое обременение для бизнеса и могут привести к росту цен на продукцию.

О топливе. Доли нелегального рынка топлива достигают 34%, в результате чего потери бюджета из-за неуплаты налогов оценивается в 20 млрд грн ежегодно.

О прибыли банков. Государственный Приватбанк снова возглавил перечень банков по чистой прибыли с показателем в 11,6 млрд грн за первую половину 2021 года, наиболее убыточным оказался Правэкс Банк со значением в -91,4 млн грн.

О Дубилете. Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что решение Высшего антикоррупционного суда об отмене заочного ареста экс-главе правления Приватбанка Александр Дубилет "очень болезненно ударило по делу Приватбанка".

О Злочевском. Экс-министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский переоформил компании по добыче полезных ископаемых на двух дочерей Анну и Карину.

Эксклюзив ЭП

Смартфон – по паспорту, блокирование "серых" устройств и 6 лет за контрабанду: как "слуги" хотят защитить Украину

На повестке дня снова принудительная регистрация абонентов и отключение смартфонов по IMEI-коду. Что депутаты готовят для украинцев, и по кому это ударит сильнее?(укр)