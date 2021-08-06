Злочевский переписал газовый бизнес на дочерей

Николай Злочевский фото: LIGA.net

Экс-министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский переоформил компании по добыче полезных ископаемых на двух дочерей Анну и Карину.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" по результатам мониторинга реестра министерства юстиции.

Отмечается, что Анна и Карина через ряд кипрских компаний являются бенефициарами 13 компаний, входивших в Burisma Group.

При этом, минимум с начала 2021 года не обновляются и не работают веб-сайт и страница Burisma Group в Facebook.

В частности, Злочевский переписал на дочерей следующие компании: "Эско-Север", "Куб-Газ", "Пари", "Первая украинская нефтегазовая компания", "Системойлинжиниринг", "Надрагаз", "Алдеа-Украина", "Буризма Сервис" , "Технокомсервис", "Надрагазвидобування", "Газойлинвест", "Геоюнит", "Нафтогазопромыслова геология".

Напомним:

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное одной из фигуранток дела попытки подкупа 5-ю млн долларов руководителей антикоррупционных органов Елены Мазуровой.

В июне 2020 года Высший антикоррупционный суд арестовал третьего фигуранта дела о взятке руководству антикоррупционных органов бывшую руководительницу одного из департаментов Государственной фискальной службы Елену Мазурову и определил альтернативу залога в 120 млн грн.

Другими фигурантами в деле являются отстраненный от должности первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко и бывший директор по правовым вопросам компании Burisma Андрей Кича.

12 июня детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП Назару Холодницкому в размере $6 млн.

Взятку давали за закрытие дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings), экс-министра экологии Николая Злочевского (5 млн предусматривались непосредственно за закрытие дела и 1 млн долл. США - за "консультационные услуги" посреднику). В этом деле збыли задержаны трое.

По словам директора НАБУ Артема Сытника, требованием злоумышленников было закрытие производства по Злочевскому до 14 июня, то есть дня его рождения.

Энергетическая компания Burisma Group, президентом которой является Злочевский, заявила, что ни компания, ни ее владелец не причастны к попытке подкупить руководство антикоррупционных органов Украины.

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