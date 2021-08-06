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Госбанк в лидерах: какие банки были наиболее прибыльными за половину 2021 года

Пятница, 6 августа 2021, 10:24
 
фото нбу / flickr

Государственный Приватбанк снова возглавил перечень банков по чистой прибыли с показателем в 11,6 млрд грн за первую половину 2021 года, наиболее убыточным оказался Правэкс Банк со значением в -91,4 млн грн.

Об этом известно из данных Национального банка.

В общем банки на 1 июля заработали 30,08 млрд грн. Из них госбанки заработали 13,97 млрд грн, в том числе Укрэксимбанк - 11,2 млрд грн, Укргазбанк - 726 млн грн, Ощадбанк - 512 млн грн.

Так, в первую пятерку вошел лишь один государственный банк, остальные - банки иностранных группы или с частным капиталом. Со значительной разницей после Приватбанка расположился Райффайзен Банк (2,3 млрд грн) и Сбербанк (2 млрд грн).

ПУМБ и Универсал банк заработали за полгода 1,98 млрд грн и 1,65 млрд грн соответственно.

Убытки с начала года получили 10 банков из 73 активных банков. Кроме Правэкс Банка наибольшие убытки получили АО "КБ" Земельный Капитал "(-53 млн грн), Юнекс Банк (-21,2 млн грн) и БТА Банк (-20,6 млн грн).

Экономическая правда

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банки НБУ

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