Цены на алкоголь и табак могут вырасти из-за запрета их продажи в супермаркетах – ЕБА

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В Европейской Бизнес Ассоциации заявили, что попытки ограничить места продажи алкогольных напитков и табачных изделий создадут дополнительное финансовое обременение для бизнеса и могут привести к росту цен на продукцию.

Об этом заявили эксперты ЕБА, комментируя соответствующую инициативу нардепа Георгия Мазурашу (законопроект №5805, зарегистрированный в Раде 19 июля).

"Для оборудования отдельных торговых точек для продажи алкоголя и табака бизнеса необходимо будет задействовать капитальные инвестиции, из-за чего могут вырасти цены на легальную продукцию и увеличится ценовой разрыв между контрафактными и легальными товарами.

К тому же, количество официальных точек продажи может существенно сократиться, а иногда совсем исчезнуть, что будет побуждать к потреблению контрафакта", - подчеркивают в ассоциации.

В ассоциации добавляют, что вызывают вопросы и сроки реализации предлагаемых изменений.

"Предполагается, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования. Поскольку создать место торговли за один день физически невозможно, это на длительное время остановит продажу алкогольных и табачных изделий в Украине.

Более того, по мнению экспертов ассоциации, такие изменения могут ограничить конкуренцию на рынке Украины и побудить образования "алкогольных монополий", чрезмерный рост цен на такую ​​продукцию и неоправданные финансовые убытки", - подчеркнули в Ассоциации.

Там добавили, что в большинстве стран ЕС, в частности, в странах Восточной Европы, подобный опыт ограничения торговли алкоголем и табачными изделиями отсутствует.

При этом, законопроектом не предусмотрено отдельных норм по регулированию продажи алкогольных и табачных изделий в местах общественного питания.

"Сообщество ассоциации разделяет стремление минимизировать негативное влияние на здоровье населения от злоупотребления алкоголем и курением. Однако предложенный способ является выборочным и непоследовательным.

Мы также не увидели в контексте данного законопроекта любого анализа правоприменительной практики и статистических данных, который бы свидетельствовал о неэффективности и недостаточности действующих ограничений и запретов по реализации алкогольной продукции и табачных изделий.

К тому же, в законопроекте не учтена оценка финансово-экономических последствий введения таких изменений для бизнеса и государства, например, потери бюджета от уменьшения количества лицензий на розничную торговлю табачными и алкогольными изделиями", - заявила заместитель директора представительства интересов компаний-членов ЕБА Светлана Михайловская.

В ЕБА отмечают, что национальное законодательство и без того накладывает на бизнес ряд обязательств и ограничений, которые прямо или косвенно способствуют уменьшению потребления алкоголя и табака.

"Речь идет, например, о лицензировании деятельности по продаже такой продукции, существенный рост налоговой нагрузки, особые правила и ограничения по рекламе, введение государственного регулирования цен, запрет продажи несовершеннолетним и ограничение продажи в ночное время, обязательное указание медицинских предупреждений потребителей", - говорится в позиции ассоциации.

ЕБА обратилась к народным депутатам с просьбой не поддерживать такие изменения и способствовать отклонению Верховной Радой этого законопроекта.

Напомним:

Нардеп от "Слуги народа" Георгий Мазурашу зарегистрировал законопроект №5805, которым предлагает запретить продажу алкогольных напитков и табачных изделий в помещениях торговых организаций, осуществляющих торговлю продуктами питания, товарами для детей и спортивными товарами.

Экономическая правда