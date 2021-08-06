Александр Дубилет фото: mind.ua

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) об отмене заочного ареста экс-главе правления Приватбанка Александр Дубилет "очень болезненно ударило по делу Приватбанка".

Об этом он сказал на координационном совещании руководителей правоохранительных органов в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"Недавно у нас было решение апеляциищодо одного из фигурантов Приватбанка. Дело очень чувствительное, к нему приковано большое внимание со стороны и наших международных партнеров", - заявил Сытник.

"Суд фактически отменил заочный арест. Это решение антикоррупционного суда, честно говоря, очень болезненно ударило по делу (Приватбанка - ред.), потому что сейчас мы не знаем, куда двигаться", - подчеркнул он.

По словам Сытника, стоит поставить вопрос унификации судебной практики в таких вопросах.

"Стоит унифицировать практику направления международно-правовых поручений и вопросов экстрадиции. Сейчас у судов разный подход к решению этих вопросов", - добавил директор НАБУ.

Он также высказался за то, чтобы разработать законопроект, который регулировал бы эти правовые нормы.

Напомним:

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила жалобу защитников подозреваемого экс-главы правления Приватбанка Александра Дубилета, отменив его заочный арест.

Перед этим Высший антикоррупционный суд на заседании 2 июня заочно арестовал Александра Дубилета, который в настоящее время находится в розыске.

В марте подозрения по факту растраты 8,2 млрд грн Приватбанка получили три топ-чиновника финучреждения. Среди них - Дубилет. В конце месяца Национальное антикоррупционное бюро объявило его в розыск.

Генпрокурор Ирина Венедиктова ранее объясняла обстоятельства эпизода растраты 8,2 млрд грн средств банка. По ее словам, когда топ-чиновники поняли, что вскоре потеряют контроль над средствами банка накануне национализации, они "приняли решение о незаконном списании денежных обязательств иностранных обществ перед банком и за счет средств этого же банка". Следовательно, вместо этих обществ должником определили связанную с Приватбанком фирму Claresholm Marketing LTD.

Кроме того, Александр Дубилет ранее получил подозрение по другому эпизоду дела, а именно по растрате 136 млн грн средств банка.