Новости 25 августа: пассажирские перевозки в Украине будут курировать немцы, правительство начало работать над законом о сомнительных доходах

О железной дороге. "Укрзализныця" и Deutsche Bahn Engineering & Consulting заключили договор о консалтинге в сфере пассажирских перевозок - в случае успешного сотрудничества уже в 2022 году немцы могут взять в управление эти перевозки.

О зарплатах. 74,1% опрошенных украинцев ответили, что недовольны уровнем своей заработной платы.

О тратах украинцев. Минфин начал разработку законопроекта о косвенных методах определения доходов граждан, документ может появиться в 2021 году.

О самокатах. Рабочая группа при Мининфраструктуры утвердила Временный порядок пользования персональным электротранспортом, который дает определение такому транспорту и определяет обязанности пользователей.

О промпроизводстве. Промышленное производство в Украине в июле выросло на 0,2% в годовом измерении, скорректированное на эффект календарных дней значение составляло 0,9%.

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Наряды для Instagram. Как две украинки благодаря виртуальной одежде создали компанию на миллионы долларов

Стартап DressX, основанный Дарьей Шаповаловой и Натальей Моденовой, за несколько лет превратился в крупнейший в мире магазин цифровой одежды и теперь стоит миллионы долларов. Как это стало возможным. (укр)