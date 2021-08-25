УЗ заключила договор с Deutsche Bahn: немцы могут взять в управление пассажирские перевозки

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"Укрзализныця" и Deutsche Bahn Engineering & Consulting заключили договор о консалтинге в сфере пассажирских перевозок - в случае успешного сотрудничества уже в 2022 году немцы могут взять в управление эти перевозки.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Речь идет о налаживании планирования и развития пассажирских железнодорожных перевозок, оптимизации закупок и обновлении подвижного состава.

Немецкая компания поможет Укрзализныце отделить пассажирские перевозки от грузовых и обеспечить эффективное управление", - говорится в сообщении.

Отмечается, что консалтинг является первым этапом сотрудничества, который будет воплощен до конца 2021 года.

А в случае его успешного внедрения на втором этапе "Укрзализныця" привлечет команду менеджеров по Deutsche Bahn для непосредственного управления пассажирскими перевозками уже в 2022 году.

По словам и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Александра Камышина, DB E&C должен разработать дорожную карту по внедрению перевозок пассажиров в дальнем и пригородном сообщениях на ближайшие 5 лет и модель финансирования пассажирских перевозок.

"В процессе реформирования отрасли должны изменить многолетнюю практику, когда пассажирские перевозки финансируются за счет грузовых. Это отдельные направления бизнеса нашей компании, которые должны учитываться и финансироваться отдельно. Поэтому ожидаем от нашего консультанта разработки эффективной финансовой модели пассажирских перевозок", - сказал Камышин.

"Мы приветствуем начало этого проекта в Украине. Уверены, что передача Deutsche Bahn процесса управления пассажирскими железнодорожными перевозками позволит получить максимально быстрые результаты. Подписанный контракт является первым этапом сотрудничества, и мы ожидаем, что по его результатам мы перейдем к следующему этапу уже в начале 2022 года, когда команда немецких менеджеров будет делегирована для операционного управления пассажирскими перевозками в Украине.

Тот путь, на который сейчас стала Укрзализныця, Германия прошла около 10 лет назад. Мы рады делиться собственным опытом и усиливать наше сотрудничество", - сказал член совета директоров DB по вопросам инфраструктуры Рональд Пофалла.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что передача в управление пассажирских перевозок Укрзализныци DB Consulting является первым системным шагом к полной трансформации железнодорожных перевозок в Украине.

"В этом году государство впервые финансирует пассажирские перевозки Укрзализныци. Имея надлежащее финансирование и опираясь на опыт немецкой железной дороги, мы начинаем Большое строительство на Укрзализныци, которое коснется всей инфраструктуры, парка подвижного состава и сервиса.

Мы стремимся немецкого качества на украинском рынке железнодорожных перевозок", - добавил Кубраков.

Эксперты DB E&C должны определить объемы перевозок и ориентировочную потребность УЗ в капитальных инвестициях на обновление подвижного состава для использования в модели общественно важных перевозок (PSO).

Исполнитель услуг также предоставит оценку перспективы закупки и производства пассажирского подвижного состава - региональных электропоездов, дизель-поездов, вагонов для ночных поездов - и возможности производства такого подвижного состава в рамках международной кооперации с участием украинского производителя.

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Напомним:

Укрзализныця заключила договор с немецкой Deutsche Bahn Engineering & Consulting, она будет консультировать УЗ по подготовке инвестплана для формирования новой системы энергоменеджмента, для этого ЕБРР предоставил 370 тысяч евро гранта.

Ранее уже экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что "Укрзализныця" будет возвращаться к идее сотрудничества и консалтинга с немецкой Deutsche Bahn после улучшения финансовой ситуации.

Вопрос консультаций немецкой компанией Deutsche Bahn по трансформации "Укрзализныци" пока ставится на паузу, а для IPO "Укрзализныци" (первая публичная продажа акций - ред.) сейчас "точно неудачное время", заявлял ранее Криклий.

5-го февраля 2020 года "Укрзализныця", немецкая железная дорога "Deutsche Bahn" и ее компания-подразделение по консалтингу "DB Engineering & Consulting" подписали меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве, в котором говорится о предоставлении немецкой стороной управленческой и/или технической поддержки.

Ранее сообщалось, что немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn с правительством Украины и крупнейшим украинским железнодорожным перевозчиком "Укрзализныцей" прорабатывают вопросы стратегического партнерства.

Экономическая правда