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Рост промпроизводства в Украине вновь замедлился

Среда, 25 августа 2021, 16:15
 

Промышленное производство в Украине в июле выросло на 0,2% в годовом измерении, скорректированное на эффект календарных дней значение составляло 0,9%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

По сравнению с июнем 2021 года промышленное производство в стране выросло на 3,2%, с учетом сезонной корректировки - на 1,3%.

 

При этом, в разработке карьеров и добывающей промышленности в июля 2021 года к июлю прошлого года рост составил 4%, в снабжении электроэнергией, газа, пара и кондиционированного воздуха - 2,2%.

В то же время в перерабатывающей промышленности зафиксировали спад на 1,8%.

Всего за 7 месяцев года Госстат зафиксировал замедление роста промпроизводства до 1,8% с 2,1% по итогам полугодия.

Напоминаем:

Промышленное производство в Украине в июне выросло на 1,1% в годовом измерении, скорректированное на эффект календарных дней значение составляло 0,7%.

Промышленное производство в Украине в мае выросло на 5,4% в годовом измерении, но против апреля 2021 года оно сократилось на 3%.

Промышленное производство в Украине в апреле выросло на 13% в годовом измерении, скорректированное на эффект календарных дней значение составляло 12,5%.

В то же время, в апреле прошлого года были внедрены жесткие карантинные ограничения во всей Украине, поэтому база сравнения была низкой. Следовательно, в течение января-апреля 2020 промышленность "упала" на 7% в годовом измерении.

Экономическая правда

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промышленность промпроизводство Госстат

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