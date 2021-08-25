72% украинцев готовы уволиться с работы, если зарплата не будет повышаться – опрос

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42,4% опрошенных украинцв ответили, что довольно давно не получали повышение заработной платы, при этом, 74,1% опрошенных специалистов отметили, что недовольны уровнем своей заработной платы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сайтом по поиску работы Jooble.

Отмечается, что в ходе опроса были проанкетированы специалисты из разных отраслей, таких как: производство, образование, государственный сектор, медицинская сфера, строительство, IT, гостинично-ресторанное отрасль, аграрный сектор, логистика и другие.

62,5% опрошенных специалистов имеют 7+ лет профессионального опыта, 22,7% - 3+ лет опыта и 14,8% с опытом до 3 лет.

"Большая часть респондентов, а именно 42,4%, ответили, что довольно давно не получали повышение заработной платы, в то время, как 23,9% опрошенных даже не помнят, когда их зарплата повышалась. 21,7% получили повышение заработной платы недавно и 12% опрошенных - при переходе на новое место работы", - говорится в сообщении.

При этом, 74,1% опрошенных Jooble специалистов отметили, что недовольны уровнем своей заработной платы, часть из них отметила, что пока не видит пути повышения заработной платы.

В то же время 23,6% ответили, что им хватает их зарплаты, но хотелось бы лучше. Полностью удовлетворены своей заработной платой лишь 2,3% специалистов.

На вопрос, планируют ли поисковики в ближайшие полгода просить своих работодателей о повышении заработной платы, большая часть респондентов - 53,6% - ответили, что имеют такие планы.

"Их мотивирует просить о повышении зарплаты (в порядке убывания): инфляция, повышение средней заработной платы по рынку, повышение собственной квалификации и длительное время работы на одном месте", - заявляют авторы исследования.

"Чтобы поднять себе зарплату большинство опрошенных специалистов - 34,3% - выбрало бы найти новое место работы с более высокой заработной платой (без разговора с нынешним работодателем о повышении), а 33,2% предпочли бы найти новое место работы с более высокой заработной платой и потом поговорить с нынешним работодателем о повышении.

32,5% опрошенных были бы готовы попросить повышения заработной платы у нынешнего работодателя и быть готовыми к возможному отказу и увольнению", - свидетельствуют результаты опроса.

Также сообщается, что 72,6% украинских специалистов готовы уволиться, если заработную плату не повысят, а 27,4% опрошенных к этому не готовы.

"Если говорить о том, каким процентом повышения заработной платы опрошенные были бы довольны, то мнения разделились и большинство - 52,7% - специалистов были бы довольны повышением на 40% +.

Следующим наиболее распространенным ответом - в 33,6% случаев - стало удовлетворение повышением заработной платы на 20-30%. 12,6% респондентов ответили, что 10-20% им было бы достаточно, а повышением до 10% были бы довольны всего 1,1% опрошенных", - добавляют в Jooble.

При этом, большая часть респондентов, а именно 63,8%, не была бы довольна нематериальным поощрением (оплата компанией обучения, оплачиваемый путевка на отдых, другие возможности поощрения) вместо материального повышения, а 36,2% специалистов это бы устроило.

27,4% опрошенных готовы уволиться с текущего места работы, если заработная плата не будет повышаться. В 35,1% случаев людей мотивирует не просить о повышении заработной платы страх потери работы.

"Другими распространенными причинами, которые они отметили в ходе опроса, были небольшое время работы на текущем месте, предварительные договоренности с работодателем, работа в бюджетной сфере и отсутствие веры в то, что повышение заработной платы может действительно произойти.

Даже если обстоятельства изменятся (увеличится стаж работы, произойдет повышение квалификации, повысится средняя заработная плата по рынку и т.д.), 54,8% опрошенных украинцев все равно не будут просить работодателя о повышении заработной платы. Изменили свое решение и попросили бы о повышении 45,2%", - заявили аналитики Jooble.

Опрос провел Jooble на основе анкетирования 872 украинских поисковиков в период с 18 июня по 5 августа 2021 года. Анкетирование было анонимным и состояло из 12 вопросов с предложенными вариантами ответов и возможностью написать собственный вариант в некоторых вопросах для того, чтобы расширить границы ответов и дать респонденту возможность выразить свою точку зрения.

Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Были опрошены респонденты в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 4%.

Экономическая правда