Моноколеса и гироскутеры: как в правительстве хотят регулировать электротранспорт

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Рабочая группа при Мининфраструктуры утвердила Временный порядок пользования персональным электротранспортом, который дает определение такому транспорту и определяет обязанности пользователей.

Соответствующий порядок есть в распоряжении ЭП.

Так, персональный электротранспорт является таковым, если он оборудован электродвигателем, одним, двумя или тремя колесами, не оборудован сиденьем и предназначен для движения одного человека.

Его масса должна составлять до 20 кг, а мощность двигателя - до 1 кВт. В то же время, непонятно, как будут регулироваться транспортные средства сверх этих норм. Например, на украинском рынке представлены электросамокаты весом до 40 кг и мощностью более 2 кВт.

В то же время отмечается, что электротранспорт не подлежит обязательной государственной регистрации при условии, если его характеристики соответствуют определению.

В обязанностях пользователей электротранспорта на дорогах также обязательство не превышать максимально допустимую массу, установленную для перемещений на таком транспорте.

Речь идет, кроме того, о довольно привычных вещах: соблюдать все действующие законы и Правил дорожного движения, не использовать такой транспорт под воздействием алкоголя, наркотических средств и тому подобное.

Также запрещается передвигаться против направления движения, перевозить пассажиров, использовать мобильные телефоны и другие устройства, ездить на неисправном транспорте.

Во время движения по тротуару пользователь обязан не создавать препятствий для движения пешеходов и отдавать им предпочтение в движении.

Оставлять электротранспорт можно в местах, разрешенных для парковки велосипедов, если для пешеходов остается более 2 м для прохода. В других местах - если это не создает помех для других участников дорожного движения.

Запрещено же оставлять электротранспорт на автомобильных парковках, на проезжей части, под мостами, в парках, на территории исторических памятников и тому подобное.

В то же время порядок не содержит упоминаний о правовых последствиях несоблюдения указанных правил.

Экономическая правда