Законопроект о косвенных методах определения доходов может появиться до конца года

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Минфин начал разработку законопроекта о косвенных методах определения доходов граждан, документ может появиться в 2021 году.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил министр финансов Сергей Марченко.

"О косвенных методах мы пока не говорим, поскольку вот-вот начали только разрабатывать законопроект", - рассказал министр.

"Мы сторонники именно этой модели. Это вопрос дискуссионный. Многие не поддерживают косвенные методы определения доходов, боятся фискального давления, еще чего-то.

Для меня это нормальная история - когда налоговая может оценить после декларирования прирост состояния кого бы то ни было", - сказал Марченко.

По его словам, введение косвенных методов определения доходов было основным условием Международного валютного фонда относительно старта системы добровольного декларирования доходов.

"Да, у МВФ были замечания (по закону о добровольном декларировании - ред.), в частности, относительно порядка применения. Основное условие МВФ - применение косвенных методов контроля", - резюмировал министр.

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Напоминаем:

Министерство финансов Украины подтвердило, что готовит законопроект, который введет механизм налогообложения тех доходов украинцев, источники происхождения которых они не смогут объяснить.

В ведомстве отметили, что этот законопроект готовят совместно с Государственной налоговой службой. Согласно ему Налоговой предоставят полномочия осуществлять так называемые "косвенные методы контроля" по доходам граждан.

Верховная Рада на заседании 15 июня поддержала президентский законопроект №5153, которым вводится одноразовое декларирование активов физлиц для легализации своих доходов.

Налоговая амнистия позволит гражданам, которые уклонялись от уплаты налогов, открыть свои истинные доходы и доходы, избежав при этом наказания путем декларирования активов.

Законопроектом предусматривается в период с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года провести однократное добровольное декларирование активов физических лиц. Такая дата связана с началом работы Бюро экономической безопасности.

Также лица должны будут уплатить единовременный сбор 5% относительно активов, размещенных на счетах украинских банков; 9% для размещенных за рубежом 2,5% по стоимости гособлигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 года до 20 июня 2022 года.

Декларантами не могут быть лица, которые с 1 января 2010 года были государственными топ-чиновниками или народными депутатами.