Наряды для Instagram. Как две украинки благодаря виртуальной одежде создали компанию на миллионы долларов

Стартап DressX, основанный Дарьей Шаповаловой и Натальей Моденовой, за несколько лет превратился в крупнейший в мире магазин цифровой одежды, и теперь стоит миллионы долларов. Как это стало возможным.(укр)

На початку липня 2021 року заснований двома українками стартап DressX залучив від західних венчурних фондів 2 млн дол інвестицій.

Йдеться про інтернет-магазин, інноваційність якого полягає у створенні і продажу віртуального одягу.

Лише за рік роботи його асортимент зріс з 35 до 1500 позицій, завдяки чому він став найбільшим в світі магазином цифрового одягу з капіталізацією 6-15 млн дол.

Як була створена компанія DressX, яка бізнес-модель закладена в основу цього бізнесу та як цьому сприяє поведінка покоління Z.

Хто засновниці

Стартап DressX у серпні 2020 року запустили українки Дар'я Шаповалова та Наталія Моденова, які з юнацтва пов’язані зі світом моди.

Після закінчення Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка киянка Шаповалова пішла працювати на телебачення. І одразу – у 2007 році – стала ведучою авторської програми "Тиждень моди з Дар'єю Шаповаловою" на ТРК "Київ", яку вела впродовж 7 років.

Від самого початку роботи в сфері моди її цікавив бізнес fashion-індустрії, і саме це вона намагалася висвітлювати в своїй програмі.

"У 18 років я її (ТВ-програму. – ЕП) запустила, а в 25 зрозуміла, що хочу піти з телебачення, тому що мене більше цікавить інша діяльність в сфері моди", – розповідає 34-річна підприємниця.

Тому, у 2014 році вона зосередилася на розвитку проєкту Kiev Fashion, який заснувала разом з Наталією Моденовою і журналом ТОП-10 у 2010 році. Тоді, Kiev Fashion був брендом, під яким компанія Дар’ї і Наталії організовувала і проводила в Україні тижні моди.

На них українські дизайнери презентували свої нові колекції учасникам fashion-індустрії, зокрема баєрам (великі покупці колекцій, які формують асортименти магазинів. – ЕП), відомим та заможним людям, які слідкують за трендами в світі моди, а також профільним ЗМІ.

Розвинути Kiev Fashion Дар’ї Шаповал допомогли зв’язки, які вона налагодила під час роботи на телебаченні з впливовими представниками вітчизняної і закордонної fashion-індустрії. Безпосередньо покази фінансували різні спонсори, а дизайнери сплачували внески за участь в показах.

Kiev Fashion швидко набирав популярність як в Україні так і за її межам. Вже через рік постійним спонсором заходів стала компанія Mercedes-Benz, завдяки якій тиждень моди навіть перейменували у Mercedes-Benz Fashion Days Kiev. Така назва, власне як і спонсорство з боку автовиробника, проіснувала впродовж 6 років.

За час існування проєкт отримав статус найбільшого тижня моди в Східній Європі.

У 2014 році, після анексії Криму і війни на Сході країну охопила криза, яка так само не обійшла стороною і fashion-індустрію. Люди боялися інвестувати в українських дизайнерів, тому Дар’я з Наталією створили ще одну, на цей раз вже міжнародну компанію – More Dash – щоб продавати колекції українських дизайнерів за кордон.

"Ми дуже швидко вийшли в прибуток. Мені здається More Dash ніколи не була неприбутковою, тому що ми чітко розуміли нашу ринкову нішу, і допомагали дизайнерам з бізнес-процесами", – згадує Дар’я.

"Займаючись розвитком компанії, я багато читала і стежила за тим, що відбувається в світі, і згодом зрозуміла, що всі інновації відбуваються в tech (сфері технологій), тому захотіла отримати додаткову освіту", – розповідає вона.

Дар’я Шаповал подала документи до Hult International Business School, і отримала грант на навчання в сфері MBA у відділенні школи, яке знаходиться в Сан-Франциско. Через три роки після закінчення навчання вона вирішила залишитися жити в США і саме там будувати наступну компанію.

Створення стартапу

Якби пафосно це не виглядало, але концепція DressX – це одне з рішень, яке може допомогти розв'язати головну проблему fashion-індустрії – надвиробництво.

Майже з кожної нової колекції, світові дизайнери продають лише 40% одягу, інші 60% через три місяці відправляються в стокові магазини. Якщо протягом двох років одяг не купили, його відправляють на смітник, або в країни третього світу.

В останні роки набирає оберти інша тенденція, популярна серед покоління Z (люди, які народилися впродовж 1997-2010 років. – ЕП) – регулярно публікувати в своїх Instagram і TikTok акаунтах контент із регулярною зміною зовнішнього вигляду. Звісно, створення таких образів не обходиться без нового одягу і аксесуарів.

"Я зрозуміла, що в світі є величезна проблема перевиробництва товару, яка ще дуже сильно пов'язана з бажанням людей виробляти новий контент: відео, фото, розповідати про себе. Ми на всіх фотографіях в одязі. При цьому все більше і більше людей, особливо покоління Z бачать частину свого життя в Instagram і TikTok", – пояснює Шаповал.

Ще у 2018 році Дар’я разом з Наталією, яка теж переїхала до Сполучених Штатів, зареєстрували в Лос-Анджелесі компанію з управління двома експериментальними магазинами одягу. В чому полягала експериментальність?

Так, в магазині можна було придбати одяг або взяти його в оренду за 25-30 дол, а можна було "на місці" зробити в цьому одягу професійний контент: короткі відео, чи професійні фото, які здебільшого недоступні людям не з fashion-індустрії.

Один з таких магазин розташовувався на головній шопінг-вулиці Лос-Анджелесу – Мелроуз Авеню, а інший – в районі Беверлі Хіллз.

Через рік стартап отримав 100 тис дол так званих "ангельських інвестицій" (приватні венчурні інвестиції на ранньому етапі розвитку стартапу. – ЕП), які надходили протягом 1,5 років.

Магазини демонстрували гарні фінансові показники, тому в грудні 2019 року засновниці почали розробляти бізнес-план, який передбачав масштабування з відкриттям сотень магазинів по всіх Сполучених Штатах. Однак їхні плани у лютому 2020 року різко змінив COVID-19.

"В Америці все закрилося в один день. Все було дуже серйозно. І я розумію, що нам потрібно робити те ж саме, тільки уже не офлайн. Люди нікуди не будуть ходити, і як довго це триватиме, невідомо.

Ми розуміємо, якщо результатом того, що ми продавали, були в підсумку фотографія і відео, то треба робити все в цифровому вигляді. Тобто, цього одягу взагалі не повинно існувати", – зазначає вона.

На чому DressX заробляє

На початку 2020 року до проєкту приєдналась Юлія Краснієнко, ексдиректор з маркетингу українського стартапу Looksery, який у 2019 році придбала американська компанії Snapchat за 166 млн дол. В новій компанії Юлія очолила розробку продукту.

DressX запустили 1 серпня минулого року у вигляді веб-сайту, на якому будь-хто міг придбати віртуальний одяг.

Процес купівлі цифрового одягу простий: людина заходить на веб-сайт, обирає одяг, завантажує фотографію з людиною, на яку потрібно "надіти" обраний одяг, і оплачує покупку. Фахівець з 3D стартапу DressX отримує фотографію, "одягає" віртуальний одяг на фотографію, і відправляє замовнику.

Наразі процес "одягання" відбувається в ручному режимі, але Дар’я каже, що стартап наближається до створення алгоритму для автоматизації цього процесу. Проте, сьогодні клієнт отримує фотографію з придбаним "одягом" лише через 24 години після замовлення.

На старті проєкту покупці могли обирати свій віртуальний наряд серед 30 доступних моделей. Їх Наталії надсилали 5-6 3D-дизайнерів, які створюють моделі звичайного одягу.

Ціна віртуального одягу формувалася разом з дизайнерами. За умовами співробітництва з DressX, дизайнер отримує 15-30% від кожного продажу, тоді як його частка в фізично виготовленому одязі становить близько 30%.

Одна фотографія, наприклад, з одягненою цифровою сукнею, коштувала 20-300 дол.

На запитання, чому людина не може завантажити з інтернета, наприклад, піджак і за допомогою Photoshop "одягти" його на своє фото, або звернутися з таким замовленням до спеціаліста, Дар’я відповідає, що власноруч зробити це дуже складно, а послуги спеціаліста обходяться дорожче.

Незважаючи на незвичайний вид послуг, після запуску інтернет-магазин DressX щомісяця відвідували 15-20 тис користувачів, наголошує Дар’я Шаповал.

Наразі віртуальний магазин щомісяця відвідує 20-30 тис осіб. Їм доступно понад 1500 моделей одягу. Приблизно 40% розробили незалежні дизайнери, 60% – дизайнери, які працюють в стартапі.

Який відсоток відвідувачів сайту користуються послугами магазину, підприємниця не розкриває, але каже, що після першої покупки 15% клієнтів поверталися і робили повторні.

Середній чек DressX – 23 дол. Цікаво, що 40% покупців – це чоловіки. Приблизно 60% клієнтів – жителі США. За ними йдуть Великобританія, Франція, Росія і Україна.

Оскільки проєкт від самого старту почав інтенсивно зростати, вже через три місяці він отримав 250 тис дол "ангельських інвестицій". На ці гроші стартап найняв перших інженерів, які почали працювати над створенням мобільного додатку для iOS: з серпня 2020 року по лютий 2021 року штат команди стартапу збільшився з 3 до 16 осіб.

В липні 2021 року, DressX підписав угоду на 2 млн дол венчурних інвестицій. За словами Дар’ї, після цього компанія отримала ще один раунд інвестицій, але їх розмір вона поки що не розголошує.

З урахуванням цього раунду підприємниця оцінює капіталізацію стартапу в діапазоні 6-15 млн дол.

Над чим працюють зараз

Завдяки щедрому фінансуванню стартап швидко розвивається.

В серпні 2021 року DressX запустив додаток на iOS, який зокрема передбачає підписку: за 2,99 дол на тиждень користувач має доступ до 35 віртуальних суконь і технології доповненої реальності.

Технологія дозволяє в режимі реального часу "надягати" на себе цифровий одяг і створювати відповідне відео для соціальних мереж. Доступ на місяць коштує 9,99 дол, на рік – 99,99 дол. В найближчому майбутньому в додатку з’явиться тисяча моделей одягу, обіцяє Дар’я Шаповал.

Відповідний додаток для Android стартап планує запустити наступного року.

Одночасно в DressX розробляють функцію інтернет-магазину, що дозволить продавати віртуальний одяг у вигляді NFT (non-fungible token – незамінними токен).

Ця технологія заснована на технології блокчейну і дозволить власнику віртуального одягу підтверджувати свої права власності на нього і перепродавати віртуальний одяг будь-кому.

"Сьогодні фешн-індустрія одна з найбільших забруднювачів планети. Тому ми всім інвесторам говоримо, що наша головна мета – знизити кількість вироблених речей серед тих, які не повинні були з’явитись. Тобто, тих речей, які повинні існувати лише на відео і фото зображеннях", – підсумовує Дар’я.