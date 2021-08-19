Новости 19 августа: ЕС признала COVID-сертификаты в "Дие", европейские цены на газ упали
О выговорах. Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу НБУ и оставил в силе решение суда предыдущей инстанции, признавшего незаконным выговор первой заместительнице председателя НБУ Екатерине Рожковой и заместителю председателя НБУ Дмитрию Сологубу.
О вакцинации. Евросоюз официально признал соответствие украинских COVID-сертификатов в приложении "Дия" европейским
О рекламе. Совет национальной безопасности поручил Кабинету Министров установить с 1 января 2024 года мораторий на рекламу медикаментов, методов профилактики и диагностики в средствах массовой информации для противодействия самолечению
О газе. 18 августа цена газа в Европе упала на 10% из-за появления ложных данных о получении газа из "Северного потока-2"
О Северном потоке-2. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "не очень верит", что все обязательства в рамках соглашения США и Германии будут выполнены и еще раз обратится к президенту США Байдена с просьбой вмешаться в ситуацию.
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