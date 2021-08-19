"Ми не програли": апеляційний суд підтвердив незаконність догани від Ради НБУ – Рожкова

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Київський апеляційний суд залишив без задоволення скаргу НБУ та залишив у силі рішення суду попередньої інстанції, який визнав незаконнною догану першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій та заступнику голови НБУ Дмитру Сологубу.

Про це повідомила у Facebook Рожкова з посиланням на рішення судів.

За її словами, твердження ЗМІ про програш в Шостому Апеляційному суді у справі стосовно догани - помилкове.

"Шостий Апеляційний Суд, посилаючись на законодавчі норми та процесуальні норми судочинства, прийняв рішення, що він не може розглядати цю справу, і тому відмовився розглядати її по суті.

Але, враховуючи, що згідно із Конституцією кожен громадянин має право на захист, Шостий Апеляційний суд визначив, що ця справа знаходиться в компетенції іншого суду, а саме Київського Апеляційного", - пояснила вона, посилаючись на рішення суду.

Рожкова додала, що вже після цього Київський Апеляційний суд ухвалив постанову, якою відмовив НБУ у задоволенні апеляційної скарги, залишивши рішення першої інстанції (Солом'янського районного суду) без змін.

"Іншими словами, ми не програли в Шостому Апеляційному суді. Шостий Апеляційний суд відмовився розглядати цю справу по суті і передав її в Київський Апеляційний, в якому рішення на нашу користь як позивачів залишилося без змін.

Не лише суд першої інстанції визнав незаконною догану, винесену Радою НБУ, – а й друга інстанція (апеляція) підтвердила незаконність цього рішення. Рішення Київського апеляційного суду вступило в силу з моменту оголошення, з 12.08.2021", - додала вона.

"Апеляційну скаргу Національного банку України залишити без задоволення. Рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 19 березня 2021 року залишити без змін.

Постанова апеляційного суду набирає законної сили з дня її прийняття", - йдеться в ухвалі Київського апеляційного суду.

"Я вважаю, що в даному конкретному випадку теза "програла в суді" не відповідає дійсності. Тим паче не відповідають дійсності ствердження, що "суд визнав догану законною", бо все прямо навпаки", - резюмувала Рожкова.

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Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що Шостий апеляційний адмінсуд пелязадовольнив аційну скаргу НБУ і скасував рішення Окружного адмінсуду Києва, яким визнали протиправним рішення Ради НБУ про винесення догани і оголошення недовіри Катерині Рожковій.

При цьому, Шостий апеляційний адмінсуд закрив провадження у цій справі.

Рада Національного банку 5 жовтня оголосила догану та недовіру першим заступникам голови НБУ Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу, які раніше працювали у команді ексголови регулятора - Якова Смолія, звільненого у серпні.

Рожковій та Сологубові висловили недовіру через їх публічні виступи, заявив член Ради Національного банку Василь Горбаль.

Заступники голови Національного банку Катерина Рожкова та Дмитро Сологуб порушили політику "єдиного голосу", що могло зашкодити порозумінню регулятора із міжнародними партнерами України, заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

У Міжнародному валютному фонді заявили, що забезпечення відповідальності правління НБУ має відбуватись згідно із засадами управління Нацбанком.

Посольство США в Україні поділяє стурбованість МВФ з приводу голосування Ради НБУ за догану заступникам голови НБУ Рожковій та Сологубу.

Суд скасував рішення Ради Національного банку про догану і висловлення недовіри першому заступнику голови правління НБУ Катерині Рожковій і заступнику голови правління Дмитру Сологубу.