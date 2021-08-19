COVID-сертифікати у "Дії" офіційно визнали у Євросоюзі

фото пресслужба мінцифри

Євросоюз офіційно визнав відповідність українських COVID-сертифікатів в застосунку "Дія" європейським.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Раніше повідомлялось, що українські COVID-сертифікати у "Дії" успішно пройшли технічну оцінку в Європейському Союзі.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що технічна команда ЄС високо оцінила терміни реалізації, точність і відповідність наших документів вимогам ЄС, а саме EU Digital COVID Certificate Єврокомісії.

"Українці знову зможуть безпечно подорожувати без обмежень, які спричинила пандемія", – додали у Мінцифри.

Нагадуємо:

Міністерство цифрової трансформації починає бета-тестування COVID-сертифікатів у застосунку "Дія" на ОС Android – ще у липні його розпочали для iOS.

У Міністерстві цифрової трансформації повідомили про початок бета-тестування "ковідних сертифікатів" у додатку "Дія".

Економічна правда