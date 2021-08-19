Рада нацбезпеки пропонує до 2024 року заборонити рекламу медикаментів

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Рада національної безпеки доручила Кабінету Міністрів встановити до 1 січня 2024 року мораторій на рекламу медикаментів, методів профілактики та діагностики у засобах масової інформації для протидії самолікуванню.

Про це йдеться в указі президента, яким вводиться у дію рішення РНБОУ "Про стан національної системи охорони здоров'я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою".

Так, уряду доручили встановити мораторій на рекламу лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, лікуванння, реабілітації та діагностики до 2024 року.

Таким чином у Раді хочуть "мінімізувати шкідливий вплив самолікування на здоров’я". З цією ж метою уряд повинен "забезпечити реальний контроль за дотриманням правил рецептурного відпуску лікарських засобів".

Рада нацбезпеки також доручила активізувати роботу з підписання "промислового безвізу" (Угода АСАА) між Україною та ЄС для взаємовизнання відповідності виробництва та результатів контролю якості лікарських засобів вимогам належної виробничої практики.

Локалізація також увійшла до переліку доручень уряду. Кабмін має вжити заходів зі "стимулювання розвитку вітчизняного виробництва імунобіологічних препаратів (вакцин, тощо) для профілактики найбільш поширених інфекційних хвороб.

До того ж РНБО хоче локалізувати виробництво вакцин, зокрема мРНК-вакцин, та інших імунобіологічних препаратів у рамках міжнародного консорціуму, що теж доручили уряду.

Доповнено 14:30: Міністр культури Олександр Ткаченко прокоментував доручення щодо розробки мораторію. За його словами, реклама медичних засобів становить близько третини доходів телевізійників та інших ЗМІ. Відтак незабаром Міністерство культури і інформполітики ініціює зустріч медійників з Мінохорони здоров’я та РНБО.

"Ми маємо розуміти, що будь-який бізнес, включаючи телевізійний, має бути соціально відповідальним. А самолікування до відповідальності немає жодного відношення в будь-якій цивілізованій країні", – додав він.

Ткаченко зауважив, що розробка механізму триватиме до кінця року, а сам мораторій має бути введений до 1 січня 2024 року. Відтак в уряду та бізнесу є перехідний час, а у діалозі з представниками медіакомпаній можна знайти шлях, як втілити ці зміни максимально без втрат.

Економічна правда