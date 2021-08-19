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Помилкова інформація про запуск "Північного потоку-2" обвалила ціни на газ в Європі

Четвер, 19 серпня 2021, 09:55
 
energielupe.de

18 серпня ціна газу в Європі впала на 10% через появу помилкових даних про отримання газу з "Північного потоку-2".

Про це пише "Інтерфакс".

У німецького газотранспортного оператора Gascade, який обслуговує сухопутне відведення від "Північного потоку-2" EUGAL, з'явилася інформація, що в точці виходу з морської магістралі Lubmin II були отримані фізичні обсяги газу.

Представник Gascade вже спростував відомості, заявивши про їх помилковість. Зараз дані Gascade знову показують відсутність прокачування.

Поява даних встигла обвалити вартість газу в Європі. Вересневий ф'ючерс на індекс газового хаба TTF, найближчий до спотових цін терміновий контракт, падав з 570 до 515 доларів за тисячу кубометрів, потім ціна частково відновилася.

"Газпром" після аварії на своєму заводі на початку серпня серйозно скоротив запас в європейських підземних сховищах газу.

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газ ЄС Північний потік ціна

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