"Північний потік-2": Зеленський "не дуже вірить" в угоду США і ФРН та проситиме Байдена втрутитись

ФОТО: ДМИТРО ЛАРІН, УП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "не дуже вірить", що всі зобов'язання в рамках угоди США і Німеччини будуть виконані і ще раз звернеться до президента США Байдена з проханням втрутитись в ситуацію.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю The Washington Post.

Видання нагадує, що США та Німеччина досягли угоди щодо російського газопроводу, припинивши суперечки.

В обмін на припинення зусиль США щодо блокування "Північного потоку-2" країни домовилися, що Німеччина інвестуватиме в українську інфраструктуру екотехнологій, а Берлін та Вашингтон працюватимуть разом над ініціативами щодо пом'якшення енергетичного домінування Росії в Європі.

Водночас Зеленський заявив в інтерв'ю, що "не дуже вірить", що всі зобов'язання угоди будуть виконані.

А на питання, чи вважає він угоду між США та Німеччиною зрадою, Зеленський знизав плечима і посміхнувся, додає газета.

"Звичайно, я не в захваті від цієї домовленості, якщо я можу це так назвати, і формату, в якому вона була досягнута", - сказав президент.

Зеленський додав, що ще раз звернеться до Байдена з проханням втрутитися у ситуацію під час їхньої зустрічі у Білому домі 31 серпня.

Нагадуємо:

21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Тоді ж глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна ініціює консультації щодо "Північного потоку-2" відповідно до статті 274 Угоди про асоціацію.

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Економічна правда