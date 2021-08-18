Новости 18 августа: Коломойскому вручили подозрение через "Голос Украины", Ощадбанк открывает казино

О Коломойском. Приватбанк опубликовал сообщение в "Голосе Украины" для вручения израильского иска экс-владельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову по делу о выводе 17 млрд грн в израильский Банк Дисконт.

О национальном авиаперевозчике. Президент Владимир Зеленский хочет привлечь французскую конслатингову компании Aerogestion к созданию украинского национального авиаперевозчика - авиакомпанию хотят создать до конца года.

О грузоперевозках. "Укрзализныця" с 17 августа повысила тарифы на грузовые тарифы – соответствующий приказ Мининфраструктуры 17 августа вступил в силу.

Об Ощадбанке. Нацкомиссия выдала разрешение государственному Ощадбанку на открытие зала игровых автоматов в столичном отеле Ramada Encore Kyiv.

О Госкосмосе. Владимир Тафтай победил в конкурсе на занятие должности председателя Государственного космического агентства, он возглавлял его с февраля, однако был назначен по "карантинной" процедуре вне конкурса.

Эксклюзив ЭП

Авто с подмоченной репутацией. Как не купить утопленный автомобиль из ЕС

Чем обернется для владельца покупка авто-утопленника и как этого избежать. (укр)