Ощадбанк получил разрешение на открытие зала игровых автоматов в столичном отеле: для своего арендатора

фото: ощадбанк

Нацкомиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала разрешение государственному Ощадбанку на открытие зала игровых автоматов и/или букмекерского пункта в столичном отеле Ramada Encore Kyiv.

Об этом говорится в решении №504 от 16 августа, опубликованном на сайте регулятора.

Отмечается, что банк подал заявку на получение разрешения 10 августа.

В Комиссии решили, что помещение общей площадью 1008,2 кв.м. на 2 этаже корупуса №3 отеля Ramada Encore Kyiv (ул. Столичное шоссе, 103) соответствует требованиям, установленным ЗУ о регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.

Ramada Encore Kyiv - четырехзвездочный отель.

Дополнено.

"В Ощадбанк обратился оператор 4-звездочного отеля "Рамада", который арендует (с правом выкупа) здание, принадлежащее банку с просьбой получить в соответствующей комиссии сертификат помещения согласно ЗУ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Такую ​​сертификацию может получить только владелец помещения, которым сейчас является Ощадбанк", - пояснили ЭП в банке.

В банке добавили, что помещение является непрофильным активом банка, которое он получил на баланс в рамках финансовой реструктуризации проблемного заемщика.

"Помещение находится в аренде с правом последующего выкупа, и именно арендатор планирует организовать на его базе игорное заведение. Ощадбанк не планирует осуществлять любую деятельность, которая касается организации азартных игр", - говорится в позиции банка.

Напомним:

По состоянию на 19 июля с февраля государственный бюджет получил 976,2 миллиона гривень по уплате за лицензии на ведение игорного бизнеса – к концу года эти поступления могут уменьшиться из-за принятия закона №2713-д парламентариями.

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Экономическая правда