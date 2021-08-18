Председатель Госкосмоса Тафтай победил в конкурсе на руководителя ведомства
Владимир Тафтай победил в конкурсе на занятие должности председателя Государственного космического агентства, он возглавлял его с февраля, однако был назначен по "карантинной" процедуре вне конкурса.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.
Действующего председателя ГКАУ назначили главой ведомства в феврале 2021 года по карантинной процедуре путем заключения срочного контракта.
С 2019 года Владимир Тафтай работал в Министерстве экономики начальником управления координации космической деятельности департамента стратегического развития сектора обороны и безопасности. В 2020 году с должности уволился, как отмечается в его декларации на сайте НАПК.
Позже был вице-президентом по корпоративному управлению ГП "Антонов". 28 января 2021 года он подал декларацию после увольнения с этой должности.
Читайте также: Как Украина будет запускать спутники и сколько мы заплатим Маску. Интервью с председателем Госкосмоса
Напоминаем:
Кабинет Министров на заседании 24 февраля назначил Владимира Тафтай на должность глава Государственного космического агентства.
Кабинет министров 17 ноября 2020 года уволил председателя Государственного космического агентства Владимира Усова.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua