Дело на 17 миллиардов: ПриватБанк вручил Коломойскому и Боголюбову израильские иски через "Голос Украины"

Приватбанк опубликовал сообщение в "Голосе Украины" для вручения израильского иска экс-владельцам банка Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и доверенному лицу Вячеславу Карташеву по делу о выводе 17 млрд грн в израильский Банк Дисконт.

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

ПриватБанк ранее обратился в Окружной суд г. Тель-Авив-Яффа, Израиль, с иском к своим прежним владельцам и других ответчиков по, как заявлено, незаконному присвоению и отмыванию средств.

В результате этого по меньшей мере 600 млн долларов (около 16,5 млрд гривень) были незаконно выведены из банка в период с 2007 по 2011 годы и размещены на банковском счете в Израильском Банке Дисконт (Israel Discount Bank).

"Согласно решению израильского суда от 26 апреля 2021 года, банк публикует сообщение в газете Голос Украины для вручения израильского иска в Украине Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также другом ответчику - Вячеславу Карташеву", – говорят в банке.

Карташов является давним доверенным лицом, в настоящее время занимает должность директора Департамента юридического сопровождения в ПАО "Укрнафта", добавили в ПриватБанке.

Сообщение опубликовано в соответствии с Гаагской Конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам.

В ПриватБанке добавили, что Коломойскому и Боголюбову уже был должным образом вручен иск в Израиле. Но, учитывая их предыдущие попытки избежать вручения иска в Украине, банк принимает дальнейшие меры для устранения каких-либо аргументов о невручении его должным образом.

Напоминаем:

Верховный Суд Израиля 26 марта отказал в удовлетворении апелляционной жалобы против Приватбанка Израильского банка Дисконт, которым последний пытался остановить рассмотрение требований Приватбанка до решений судов в Англии и США.

Приватбанк подал иск против одного из крупнейших банков Израиля - Израильского Банка Дисконт - по подозрению в содействии мошенническим действиям бывших владельцев украинского финучреждения.

18 декабря 2019 года ПриватБанк подал иск против своих бывших владельцев и других ответчиков в Окружной суд г. Тель-Авива, Израиль, по схеме присвоения средств в размере не менее 600 млн долл, которые были незаконно выведены из Приватбанка в период с 2007 по 2011 годы и размещены на банковском счете Israel Discount Bank", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Приватбанк обратился к ИБД с иском как к одному из соответчиков в Израиле, в связи с содействием ИБД "незаконному присвоению денежных средств Приватбанка и нарушением своих обязанностей, позволив осуществлению очевидно мошеннических перечислений средств на банковский счет ИБД в Израиле, и за несовершение никаких действий для отказа или блокирования таких операций, несмотря на множество очевидных критических показателей, свидетельствующих о мошеннических действиях и отмывании средств".

Экономическая правда