Зеленский хочет создать национального авиаперевозчика до конца года

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Президент Владимир Зеленский хочет привлечь французскую конслатингову компании Aerogestion к созданию украинского национального авиаперевозчика - авиакомпанию хотят создать до конца года.

Об этом сообщает Офис президента по итогам встречи Зеленского с директором Aerogestion Марком Роше.

Во встрече также приняли участие премьер Денис Шмыгаль, министр инфраструктуры Александр Кубраков, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко и эксперт компании Aerogestion Пьер Дэнизе.

По словам Зеленского, внутренний рынок авиаперевозок в Украине не удовлетворяет всех стратегических потребностей государства, поэтому было принято решение о создании национального авиаперевозчика.

"Его появление должно обеспечить гражданам доступные и удобные перелеты между украинскими регионами, способствовать децентрализации международных авиаперевозок и дать толчок для развития туристического потенциала нашей страны", - цитирует ОП Зеленского.

Отмечается, что правительство Франции инициировало выделение гранта для обеспечения работы консультанта.

"Мы начинаем работу. В этом году хотим получить конкурентоспособного государственного авиаперевозчика", - сказал президент.

Директор Aerogestion Марк Роше в свою очередь заявил, что украинский рынок авиакомпаний фрагментирован и на нем сказалось влияние пандемии коронавируса, но несмотря на это есть возможности для создания национального авиаперевозчика.

Компанию Aerogestion основали в 1999 году Марк Роше и Доминик Грец, она специализируется на развитии и реструктуризации авиалиний.

Сейчас Aerogestion насчитывает около 15 консультантов, которые имеют в среднем 20-летний опыт работы в отрасли авиатранспорта и туризма, консультируют по вопросам управления бизнесом, коммерческой стратегии, управление доходностью, реструктуризации и трансформации компаний.

Напомним:

В апреле 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что хочет создать государственную современную авиакомпанию, которая будет иметь украинский авиапарк.

Ранее в интервью ЭП уже экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что возможность создания государственной авиакомпании нужно рассматривать не отдельно, а в контексте авиационной стратегии - по его словам, до конца осени будет финальный продукт по авиастратегии.

Также Криклий заявлял, что государственная авиакомпания может начать работу в 2021 году.

Внутренний авиаперевозчик должен закупать украинские самолеты, но ведутся переговоры и о закупке самолетов международных производителей, заявлял Шмыгаль.

Экономическая правда