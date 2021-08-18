УЗ подняла тарифы на грузовые перевозки: ожидают получить 12 миллиардов
"Укрзализныця" с 17 августа повысила тарифы на грузовые тарифы - соответствующий приказ Мининфраструктуры 17 августа вступил в силу.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Facebook.
В частности, с 17 августа:
- на 25,9% увеличится тариф на перевозку внеклассных грузов, он будет равен действующему уровню для грузов 1-го тарифного класса;
- будет повышен на 8% уровень тарифов на перевозку грузов 1-го и 2-го тарифных классов;
- возрастет на 51,8% тариф на пустой пробег вагонов из-под грузов 1-го тарифного класса.
В то же время с 1 января 2022 года:
- для грузов 1-го тарифного класса тариф увеличится на 20,4%;
- 2-го класса - на 6,5%.
В компании добавили, что благодаря этому к концу 2021 и в течение 2022 года получат около 12 млрд грн дополнительных средств.
"Средства от указанных инициатив будут направлены на восстановление железнодорожной инфраструктуры: ремонт путей и электрификацию железной дороги", - отметил руководитель УЗ Александр Камышин.
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Напоминаем:
Госрегуляторная служба согласовала повышение тарифов на грузовые перевозки Укрзализныци в два этапа, в 2021 году это принесет ей 10 млрд грн – больше изменения повлияют на "Метинвест" Рината Ахметова.
Совет нацбезопасности инициировал введение временного руководства на Укрзализныце до избрания председателя правления и формирования полноценных органов управления общества из-за критического состояния предприятия, что представляет угрозу нацбезопасности.
В СНБО со ссылкой на данные СБУ обратили внимание на несовершенное тарифное регулирование, в результате чего только в последние 4 года компания потеряла почти 100 млрд грн.
"Дальнейшая работа компании в рамках экономически необоснованных тарифов приведет к банкротству", - считают в СБУ.
Речь идет о разнице в тарифах для различных классов грузов - дискриминационный метод субсидирования перевозчиков руды за счет других грузоотправителей и самой "Укрзализныци".
Многочисленные попытки изменить что-то в этом направлении всегда останавливались лоббистами олигарха Рината Ахметова, чей бизнес получает наибольшие преференции от действующих тарифов на железнодорожные перевозки.
Экономическая правда
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