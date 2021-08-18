Авто с подмоченной репутацией. Как не купить утоплено авто из Европы?

Чем обернется владельцу покупка авто-утопленника, и как этого избежать.

В середині липня одразу кілька європейських країн накрила серія повеней. Після великих дощів річки вийшли з берегів, завдавши збитків на сотні мільйонів євро.

Найбільше постраждала Німеччина, де повінь визнали наймасштабнішою за останні 100 років, а завдані збитки оцінюють у 20-30 млрд євро.

В результаті загинуло понад 200 людей, кілька сотень травмувалися та десятки зникли безвісти. Вода підтоплювала та зносила усе на своєму шляху – будинки, майно, автомобілі.

І якщо будинки відбудують і користуватимуться далі, то підтоплені автомобілі, списані страховиками, потраплять на ринки сусідніх країн. Представники словацького авторинку уже висловили побоювання щодо напливу пошкоджених повенями авто із Західної Європи.

Значна частина цих автомобілів невдовзі потрапить і на український ринок, де їх продаватимуть за дуже привабливою ціною.

Однак такий автомобіль може мати багато прихованих дефектів, які в майбутньому стануть неприємним сюрпризом для нового власника.

Недобросовісні перекупи або продавці дуже старанно маскують усі ознаки таких автомобілів. Тому ЕП вирішила розповісти, на що звертати увагу, купуючи вживане авто з Європи, щоб не натрапити на "утопленика".

Що не так із підтопленим авто

Віталій Скрипка, власник компанії Vics Cars, що займається пригоном автомобілів з Європи зазначає, що у підтоплених машинах, насамперед, страждає електроніка. Це системи ABS (антиблокувальна), ESP (контроль стійкості), подушки безпеки.

"Сучасні автомобілі мають багато датчиків і реле. В будь-який момент окислення, яке створюється від вологи, може призвести до замикання. Щоб виявити таку несправність, потрібен фаховий електрик і різноманітна апаратура", — зазначає експерт.

Замінити одразу всю електроніку в автомобілі немає сенсу, бо вона дорога, а для

Водяні пошкодження дуже підступні. По-перше, їх зазвичай не видно неозброєним оком. А по-друге, підтоплені вузли після просушки якийсь час продовжують справно працювати, доки контакти не заржавіють і не окисляться.

"Якщо автомобіль після підтоплення не заводили, то можна промити двигун, висушити всі елементи і він буде їздити. Але це бомба сповільненої дії. Ефект від підтоплення машини може проявитися як через тиждень, так і через рік", – зазначає Віталій Скрипка.

Та це все ніщо у порівнянні з тим, з чим стикнеться власник такого авто за кілька років. Йдеться, зокрема, про кузов. З часом в підтопленому авто гниє все, що було у воді: пороги, крила, кріплення (іржавіють шпильки, болти і гайки), лонжерони.

Крім кузова в непридатність приходять підшипники, сайлентблоки, втулки стабілізаторів, кульові опори і інші деталі підвіски. За таких умов не довговічною буде і вихлопна труба – згниває глушник, резонатор та каталізатор.

Як виявити підтоплений автомобіль

У просторах інтернету є багато інформації, як розпізнати підтоплений автомобіль. Серед порад – звертати увагу на фари, на внутрішній стороні яких мають залишатися випари води.

Ще один "маяк" – наявність в салоні авто запаху мулу та сирості. Окремі металеві елементи салону, наприклад, каркас сидінь, на які у повсякденному користуванні не мала б потрапляти вода, можуть бути покриті ржавчиною.

Один з перевірених способів виявити підтоплене авто – увімкнути на 10 хвилин обігрів чи обдув салону, при закритих вікнах. Якщо в його салоні була вода, то конденсат починає осідати на склі та пластикових деталях.

Однак Віталій Скрипка каже, що якщо поставити ціль приховати всі недоліки у підтопленому автомобілі, то це цілком реально можна зробити. Сучасні детейлінг-сервіси використовують різноманітні засоби, які дозволяють майже повністю відчистити усі видимі наслідки підтоплення.

"Після ретельного прибирання, щоб виявити підтоплене авто за запахом в салоні, потрібно буквально впертися носом в сидіння. Але якщо салон шкіряний, то виявити підтоплення майже неможливо", – зазначає експерт.

І все ж, деякі поради можуть бути слушними. Наприклад, варто задуматись про купівлю, якщо автомобіль надто чистий і навіть у важкодоступних ділянках салону немає пилу, непофарбовані металеві елементи мають сліди полірування тощо.

На що звертати увагу: ✔ автомобіль не був в ДТП, але в ньому замінені фари. Навіть після просушування на внутрішній стороні фар підтопленого автомобіля збирається конденсат. ✔ в салоні є будь-який сторонній запах, в тому числі й запах ароматизаторів, миючих засобів чи парфумів. Дуже часто запах мулу і цвілі намагаються приховати щедрою порцією парфумів. ✔ на внутрішніх металевих елементах, які завод-виробник не захищає від корозії, з’являється ржавчина або сліди чищення ржавчини. Навіть якщо відчистити ржавчину, з часом вона може проявлятися знову. ✔ окислені або зачищені електроконтакти, перепакована електропроводка. Сучасні авто нашпиговані електронікою. Тому контакти є найбільш вразливим місцем у підтопленому авто. При окисленні є ризик виходу з ладу окремих елементів автомобіля або – найгірше – замикання електропроводки. ✔ є сліди відкручування дверей, сидінь без явної причини. Щоб краще висушити і відчистити сидіння або замінити обшивку, часто доводиться зняти його з машини. Те ж саме стосується і дверей. ✔ є проблеми з електронікою (не працюють склопідіймачі, фари тощо). ✔ надто тверде покриття шкіряного салону. Шкіряний салон після тривалого контакту з водою і сушки стає твердим і неприємним на дотик.

Однак більш надійним методом є перевірка історії автомобіля за VIN-кодом. Це можна зробити онлайн на одному з десятків сервісів, більшість з яких – платні. Вони дозволяють перевірити історію автомобіля за даними від страхових компаній.

Наприклад, найбільш відомим на американському ринку є CARFAX, європейському – carVertical. Перевірка авто з Європи через carVertical коштує 249 грн.

Також є безкоштовні державні реєстри у країні реєстрації автомобіля (Historia pojazdu – для Польщі, CSDD – для Литви). Якщо покопирсатися, то за VIN-кодом на них можна знайти інформацію про ДТП, в тому числі й підтоплення автомобіля.

Гарантований спосіб не потрапити на підтоплений автомобіль – купити його у юридичної особи в країні її реєстрації. Наприклад, у німецької лізингової компанії.

Європейці користуються лізингом значно активніше, ніж українці. Такі авто зазвичай продають після 5 років користування. Якщо автомобіль був підтоплений, то це буде обов’язково вказано в оголошенні.

"Коли я підбираю автомобіль для клієнта, то перше, на що звертаю увагу – це оголошення. Я не купую автомобілі у приватних осіб, бо така угода нічим не захищена. Юридичні особи надають мінімум 6 місяців гарантії на всі агрегати. Вони не можуть продати підтоплений автомобіль, не повідомивши про це", – зазначає Віталій Скрипка.

Якщо машина була в лізингу, то це велика перевага. Лізингова компанія вимагає технічних гарантій від офіційного дилера, а він зобов’язує власника обслуговувати автомобіль згідно з регламентом і повідомляти про будь-які несправності.

"Якщо такий автомобіль був підтоплений, то його подальша експлуатація матиме багато ризиків. Такий автомобіль списується страховою компнією, це фіксується в базах і такий автомобіль під час продажу на внутрішньому ринку обов’язково буде позначатись як підтоплений", – пояснює експерт.

Звісно, він може з'явитися в продажу у третіх країнах, таких як Україна, Польща, Литва, Румунія, але не у тій країні, де він був проданий.

Наприклад, якщо німецька машина продається в Німеччині цілою, то вона має "чисту" історію і жодних проблем з нею не виникне. Якщо вона продається в іншій країні – потрібно переглядати історію за VIN-номером.

Перед купівлею авто у приватної особи не завадить промоніторити, чи не було масових повеней за останні кілька місяців у регіоні, де зареєстроване авто.

Якщо ви стали власником "утопленика"

"Чесні" підтоплені автомобілі, тобто ті, де продавець відкрито про це говорить, коштують на 30-50% дешевше, залежно від марки машини та її стану. Деякі компанії навіть спеціально купують такі авто, ремонтують їх і перепродають, повідомляючи про це покупця.

"Все залежить від того, наскільки сильно автомобіль був під водою. Якщо вода досягла порогів і не дішла до двигуна, то такі варіанти можна розглядати. У нас багато оптових клієнтів, які купують втоплені автомобілі спеціально. Вони їх висушують або ремонтують та перепродають. Такий ремонт може коштувати набагато дешевше, ніж ремонт кузова", – зазначає менеджер компанії Rolidas Auto Владислав Ковальчук.

За його словами, аукціони і лізингові компанії вказують повну інформацію про історію автомобіля. Їм це навіть вигідніше, бо потрібно забрати у клієнта автомобіль за мінімальну суму.

"У нашій компанії підтоплених автомобілів – 7-8% від загальної кількості", – каже Ковальчук.

Новому власнику підтопленого авто в першу чергу потрібно звернутися до електрика, щоб перевірити найбільш критичні вузли. Доведеться змиритися із певним дискомфортом, адже через запах у салоні потрібно періодично робити хімчистку.

"Я для себе точно таку машину не брав би, тому що є великий ризик несподіванок в дорозі. Особливо для поїздок на далекі відстані. З іншого боку, якщо людина використовує автомобіль лише в місті, то, можливо, це вигідніший варіант, адже такі авто коштують дешевше", – зазначає Скрипка.

Ціна "втоплених" автомобілів сучасних преміальних брендів на європейських аукціонах може бути на 70% нижчою аналога на ринку, тому недобросовісні посередники добре заробляють на перепродажах підтоплених авто. Після приховування усіх наслідків потрапляння води вони не сильно занижують ціну.

Головне, щоб для покупця авто це був усвідомлений вибір, а не сюрприз, про який власник довідається у сервісному центрі після купівлі.