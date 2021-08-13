Минэкономики снизило предельные цены на бензин и дизтопливо

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Средняя стоимость 1 литра бензина составляет 26,67 грн/л, 1 л дизтоплива - 21,64 грн/л, а предельная стоимость бензина на середину августа - 31,67 грн за литр, дизтоплива - 28,64 грн за литр.

Об этом сообщает Минэкономики со ссылкой на расчеты НАК "Нафтогаз Украины".

Из средней стоимости топлива рассчитывается предельная цена его реализации на АЗС на середину августа.

С учетом максимальной торговой наценки предельная стоимость бензина составляет 31,67 грн/л, дизтоплива - 28,64 грн/л.

По сравнению с начала августа августа средняя цена на бензин снизилась на 19 копеек, на дизтопливо - на 60 копеек.

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Напомним:

Кабмин внес изменения в госрегулировании цен на автомобильные бензины и дизтопливо, которые реализуются через сеть автозаправочных станций.

14 мая Кабмин принял постановление, которым вводится предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива (7 грн/литр) и бензина (5 грн/литр).

Сети автозаправочных комплексов WOG и ОККО заявили, что прекращают реализацию премиального топлива в связи с постановлением, которое предусматривает введение временного государственного регулирования цен на топливо.

Минэкономики заявляет, что постановление Кабмина об установлении максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо не касается премиального топлива.

Сети АЗС возобновляют продаж премиального топлива после разъяснения Минэкономики, что предельная торговая надбавка не касается брендовых бензинов и дизтоплива.

В Офисе президента заявили, что введение госрегулирования на рынке горючего - вынужденное для нецивилизованного рынка мероприятие, а снятие с продажи брендового горючего - демонстрация монопольного сговора.

Министерство экономики обнародовало расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива на первую декаду июня.

Экономическая правда