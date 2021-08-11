В Минэкономики пока не видят необходимости в регулировании цен на автогаз

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Минэкономики пока не видит необхдности в регулировании розничных цен на сжиженный углеводородный газ (LPG), как это происходит с бензином и дизтопливом.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко.

По его словам, министерство внимательно отслеживает ресурсную и ценовую ситуацию на топливном рынке.

В частности, влияние на рост цен на автогаз сделала недопоставка ресурса из-за смены поставщика нефтепродуктов "Роснефти" в Украине и пребывание в ремонте в июне Мозырского НПЗ (Беларусь).

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Напомним:

Участники рынка назвали одну ключевую причину роста цен на сжиженный газ - дефицит ресурса и вызванный им ажиотажный спрос, они прогнозируют, что цены в ближайшее время не снизятся.

По словам аналитика консалтинговой группы А-95 Артема Куюна, потенциал для роста розничных цен на сжиженный газ в нынешних условиях составляет еще 1 грн за литр.

Средняя цена автогаза в сетях АЗС 10 августа достигла рекордных 17,35 гривен за литр (+ 13 коп/л к 9 августа).

Средняя цена авогазу в сетях АЗС 6-9 августа выросла до 17,22 гривен за литр (+8 коп/л).

Средняя цена автогаза в сетях АЗС 3 августа достигла рекордных 16,89 грн/л (+2 коп/л до 2 августа).

Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС 2 августа выросла до 16,88 грн/л, при этом максимальная цена достигает 17,78 грн/л.

Сети АЗС с эконом и среднего сегмента с 23 по 30 июля повысили стоимость бензина и ДТ в пределах 10-90 коп/л.

За неделю 23-30 июля средняя цена автогаза в сетях АЗС повысилась на 20 коп/л - до рекордных за всю историю наблюдения 16,86 грн/л.