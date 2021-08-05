Цена на автогаз в сетях АЗС может вырасти еще на 1 гривну за литр – эксперт

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Участники рынка назвали одну ключевую причину роста цен на сжиженный газ - дефицит ресурса и вызванный им ажиотажный спрос, они прогнозируют, что цены в ближайшее время не снизятся.

Об этом говорится в статье ЭП.

"Причина очевидна - дефицит. Нет ресурсов - идем вверх. Рынок тяжелый, поскольку негде хранить большие объемы. Любой провал в поставках будет всегда приводить к росту цен", - говорит глава группы компаний Prime (сеть из 40 АЗС. - ЭП ) Дмитрий Леушкин.

"Причина подорожания - ситуативный дефицит, вызванный задержками с поставками ресурса из России. Это периодически происходит. Сейчас причина - бюрократические проволочки со стороны государственных органов РФ после смены оператора поставок", - соглашается директор научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

В мае компания из группы азербайджанской госкомпании SOCAR cтала экспортным оператором нефтепродуктов "Роснефти" в Украине, cменив предыдущего поставщика - Proton Energy Group S.A. А сжиженный газ на украинский рынок поставляется в основном из России, Беларуси и Казахстана.

По словам аналитика консалтинговой группы А-95 Артема Куюна, дефицит сжиженного газа из-за ротации Proton Еnergy и SOCAR наблюдался в середине июля, а сейчас ситуация "более-менее стабильна".

При этом, это не значит, что в ближайшее время цены снизятся.

"Пока будет инерционный рост. Если оптовые цены выросли на треть, а в рознице лишь на 10%, понятно, что цены на АЗС будут расти и в дальнейшем", - считает Рябцев.

Соглашается с ним и представитель группы компаний Prime.

"Инерция пошла. Если даже завтра приплывет пять танкеров, то цены не снизятся. Есть ажиотажный спрос, который сохранится как минимум до конца августа. Дешевле точно не будет", - предупреждает Дмитрий Леушкин.

По мнению Куюна, потенциал для роста розничных цен на сжиженный газ в нынешних условиях составляет еще 1 грн за литр.

"Запасов нет. Когда работаем "с колес", то потеря любого из источников означает дефицит. Если проблем с поставками не будет - ситуация останется такой как сейчас", - говорит аналитик.

При этом все эксперты высказали мнение, что выше 20 грн за литр газ точно не будет стоить, поскольку тогда автовладельцам будет не выгодно переходить на газ. Дело в том, что в установке ГБО экономический смысл есть только тогда, когда литр газа стоит не более 60% от цены литра бензина.

"Сейчас соотношение примерно 53% от стоимости высокооктанового бензина. Если показатель превысит 60%, это чревато оттоком потребителей к бензину, поэтому трейдеры этого всегда боятся. У нас еще есть определенный запас, но до 20 гривен мы точно не дойдем", - уверен Рябцев.

Читайте подробнее в материале: "Дешевле не будет": почему растет цена на автогаз и где предел

Напоминаем:

Средняя цена автогаза в сетях АЗС 3 августа достигла рекордных 16,89 грн/л (+2 коп/л до 2 августа).

Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС 2 августа выросла до 16,88 грн/л, при этом максимальная цена достигает 17,78 грн/л.

Сети АЗС с эконом и среднего сегмента с 23 по 30 июля повысили стоимость бензина и ДТ в пределах 10-90 коп/л.

За неделю 23-30 июля средняя цена автогаза в сетях АЗС повысилась на 20 коп/л - до рекордных за всю историю наблюдения 16,86 грн/л.

Экономическая правда