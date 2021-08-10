Средняя цена автогаза в сетях АЗС достигла нового рекорда

unsplash

Средняя цена автогаза в сетях АЗС 10 августа достигла рекордных 17,35 гривен за литр (+ 13 коп/л к 9 августа).

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

"Рекордно высокая цена установлена ​​на станциях днепропетровской сети "Нефтек" - 18,29 грн/л (+30 коп/л).

Стоимость сжиженного газа в самой консолидированной сети группы "Приват" в среднем выросла на 34-35 коп /л, до 16,95-16,96 грн/л. AMIC поднял цены на 17 коп /л, до 17,17 грн/л", - говорится в сообщении.

В то же время такие сети, как "БРСМ-Нафта", "Параллель", SunOil, BVS, Chipo, Mango и Motto повысили цены в пределах 5-15 копеек за литр.

При этом, средняя розничная цена автогаза с начала июля по 10 августа выросла на 1,98 грн/л.

Читайте также: "Дешевле не будет": почему растет цена на автогаз и где предел

Напомним:

Участники рынка назвали одну ключевую причину роста цен на сжиженный газ - дефицит ресурса и вызванный им ажиотажный спрос, они прогнозируют, что цены в ближайшее время не снизятся.

По словам аналитика консалтинговой группы А-95 Артема Куюна, потенциал для роста розничных цен на сжиженный газ в нынешних условиях составляет еще 1 грн за литр.

Средняя цена авогазу в сетях АЗС 6-9 августа выросла до 17,22 гривен за литр (+8 коп/л).

Средняя цена автогаза в сетях АЗС 3 августа достигла рекордных 16,89 грн/л (+2 коп/л до 2 августа).

Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС 2 августа выросла до 16,88 грн/л, при этом максимальная цена достигает 17,78 грн/л.

Сети АЗС с эконом и среднего сегмента с 23 по 30 июля повысили стоимость бензина и ДТ в пределах 10-90 коп/л.

За неделю 23-30 июля средняя цена автогаза в сетях АЗС повысилась на 20 коп/л - до рекордных за всю историю наблюдения 16,86 грн/л.

Экономическая правда