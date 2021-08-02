Цены на автогаз на АЗС установили новые рекорды

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Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС 2 августа выросла до 16,88 грн/л, при этом максимальная цена достигает 17,78 грн/л.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95".

В сети SOCAR продукт подорожал на 30 коп/л, до 17,78 грн/л. На АЗС KLO и "Рур групп" стоимость ресурса выросла в среднем на 20 коп/л, до 17,19 грн/л и 17,09 грн/л соответственно.

"Фактор", Marshal, "Авантаж 7" и "Катрал" подняли цены на 10 коп/л.

Такие сети как "БРСМ-Нафта", SUNOIL, Motto, "Овис", Luxwen и Mango повысили цены в пределах 5-20 коп/л.

Всего с начала июля розничные цены на автогаз выросли на 1,52 грн/л, или 10%.

Изменения розничных цен на автогаз на АЗС с 30 июля по 2 августра, грн/л рассчеты "А-95"

Напоминаем:

Сети АЗС с эконом и среднего сегмента с 23 по 30 июля повысили стоимость бензина и ДТ в пределах 10-90 коп/л.

За неделю 23-30 июля средняя цена автогаза в сетях АЗС повысилась на 20 коп/л - до рекордных за всю историю наблюдения 16,86 грн/л.