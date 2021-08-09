Сети АЗС продолжают повышать цены на автогаз

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Средняя цена авогазу в сетях АЗС 6-9 августа выросла до 17,22 гривен за литр (+8 коп/л).

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Так, в сети OKKO автогаз подорожал на 30 коп/л, до 17,99 грн/л.

На сети AMIC цена выросла на 7 коп/л (17 грн/л).

"Параллель", "Автотранс", UPG, Glusco, "Катрал", "Авантаж 7" и Marshal подняли цены на 20 коп/л. Такие сети как SOCAR, "БРСМ-Нафта", BVS Chipo и Motto повысили цены в пределах 5-15 коп/л", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средняя розничная цена ресурса с начала июля по 9 августа выросла на 1,88 грн/л.

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Напомним:

Участники рынка назвали одну ключевую причину роста цен на сжиженный газ - дефицит ресурса и вызванный им ажиотажный спрос, они прогнозируют, что цены в ближайшее время не снизятся.

По словам аналитика консалтинговой группы А-95 Артема Куюна, потенциал для роста розничных цен на сжиженный газ в нынешних условиях составляет еще 1 грн за литр.

Средняя цена автогаза в сетях АЗС 3 августа достигла рекордных 16,89 грн/л (+2 коп/л до 2 августа).

Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС 2 августа выросла до 16,88 грн/л, при этом максимальная цена достигает 17,78 грн/л.

Сети АЗС с эконом и среднего сегмента с 23 по 30 июля повысили стоимость бензина и ДТ в пределах 10-90 коп/л.

За неделю 23-30 июля средняя цена автогаза в сетях АЗС повысилась на 20 коп/л - до рекордных за всю историю наблюдения 16,86 грн/л.

Экономическая правда