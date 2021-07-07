Набсовет "Нафтогаза" не стал принимать решение по отстранению Витренко

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" на внеочередном заседании 6 июля не стал принимать решение о возможном отстранении главы правления компании Юрия Витренко.

О заседании сообщила в Facebook член наблюдательного совета "Нафтогаза" Наталья Бойко.

По ее словам, текст по результатам заседания совета 6 июля согласован всеми членами.

"Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" провел 6 июля внеочередное заседание наблюдательного совета вместе с заседанием Комитета по назначениям и вознаграждениям для рассмотрения повестки дня по принятию решений во исполнение предписания НАПК, внесенного в порядке, установленном пунктом 53 части первой, частью шестой статьи 12 ЗУ "О предотвращении коррупции", 1 июля 2021 года.

По результатам решений, принятых нами во время этих заседаний, мы признаем тот факт, что действие предписания НАПК No 31-02 / 62/21, внесенного 1 июля 2021 года, было остановлено 5 июля 2021 года постановлением Окружного административного суда г. Киева по делу No 640/18576/21 на основании обращения Витренко Ю.Ю ", - цитирует Бойко позицию НС.

"Учитывая это, мы выражаем свою глубокую обеспокоенность продолжающейся неопределенностью относительно ситуации с назначением главы правления, что имеет определяющее влияние на возможность выполнения нами Совместной дорожной карты, которая была согласована под переизбрание наблюдательного совета компании в мае 2021 года", - говорится в позиции наблюдательного совета.

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"Мы ориентируемся на оценку граждан Украины, а не международных партнеров". Глава НАЗК Новиков о требовании уволить Витренко

Напоминаем:

Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) 1 июля направило предписание главе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд, в котором требует прекратить контракт с главой правления НАК Юрием Витренко как незаконный.

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что предписание НАПК противоречит законодательству и будет обжаловано в суде.

2 июля Витренко обратился к ОАСК с просьбой остановить действие предписания НАПК от 1 июля главе набсовета НАК с требованием прекратить с ним контракт, а также - признать предписание противоправным и отменить его.

5 июля Окружной админсуд Киева остановил действие предписание НАПК от 1 июля в адрес наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" о прекращении контракта с главой правления компании Юрием Витренко.

По результатам заседания наблюдательного совета Нафтогаза, которое проводилось 24-25 июня, рассмотрение вопроса о возможном отстранении председателя правления Юрия Витренко перенесли на одно из следующих заседаний.

Сообщалось, что наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" на внеочередном заседании 24 июня может рассмотреть вопрос отстранения председателя правления компании Юрия Витренко.

Окружной админсуд Киева удовлетворил заявление об обеспечении административного иска премьера Дениса Шмыгаля, остановив действие предписания НАПК по Юрию Витренко до вступления в законную силу решения по иску Шмыгаля.

Глава НАПК Александр Новиков внес Кабмину предписание об устранении нарушений ст. 26 ЗУ "О предотвращении коррупции", согласно предписанию распоряжение правительства о назначении главы правления "Нафтогаза" Юрия Витренко и контракт с ним должны быть отменены как незаконные. Витренко заявляет, что предписание является незаконным.

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Экономическая правда