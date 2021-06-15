Глава НАПК внес предписание о незаконности назначения Витренко в "Нафтогаз": Витренко его обжалует

Глава НАПК Александр Новиков внес Кабмину предписание об устранении нарушений ст. 26 ЗУ "О предотвращении коррупции", согласно предписанию распоряжение правительства о назначении главы правления "Нафтогаза" Юрия Витренко и контракт с ним должны быть отменены как незаконные. Витренко заявляет, что предписание яляется незаконным.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

"С целью предотвращения коррупции п. 1 ч. 1 ст. 26 ЗУ "О предотвращении коррупции "предусматривает, что после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство. Такое ограничение действует независимо от того, сколько человек работал на должности до увольнения.

Такое нарушение является основанием для прекращения договора бывшего публичного служащего с организацией", - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что НАПК провело мониторинг соблюдения этих требований закона бывшим заместителем мнистра энергетики Украины Юрием Витренко, который сейчас занимает должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины".

"По результатам мониторинга установлено нарушение упомянутой нормы закона. Ведь во время выполнения полномочий заместителя министра (и.о. министра энергетики) в период с 21 декабря 2020 до 28 апреля 2021 года Юрий Витренко системно участвовал в подготовке решений по деятельности НАК "Нафтогаз Украина", - отмечают в НАПК.

В частности, заявляют в НАПК, 12 января за подписью Витренко в Минэкономики направлено письмо по распоряжению Кабмина № 50-р. В письме предложено дополнить текст распоряжения пунктами, предусматривающие передачу в сферу управления Министерства энергетики пакета акций, принадлежащих НАК "Нафтогаз Украины".

Кроме этого, 4 марта за подписью Витренко отправлено письмо в Минэкономики, которым даны предложения к проекту решения правительства по определению основных направлений деятельности НАК "Нафтогаз Украины" с целью развития рынка природного газа.

Также 27 апреля Юрий Витренко рассмотрел проект распоряжения Кабмина № 370-р, в котором была дана оценка работе наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году. По результатам рассмотрения он предложил признать работу правления и наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" неудовлетворительной.

"Указанные предложения учтены в распоряжении № 370-р - работа наблюдательного совета и правления общества в 2020 году была признана неудовлетворительной, прекращено досрочно полномочия независимых членов наблюдательного совета. Тем же распоряжением Юрия Витренко назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины". В то же время закон определяет, что запрет на занятие такой должности для этого лица прекращается только 28 апреля 2022 года", - отмечают в НАПК.

Сообщается, что 14 июня глава НАПК Александр Новиков внес Кабинету министров предписание об устранении нарушений ст. 26 ЗУ "О предотвращении коррупции".

"В предписании требуется: отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжение правительства № 370-р, согласно которым избран и назначен Юрий Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины", подписан с ним контракт; решить вопрос о прекращении срока действия контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" как незаконного", - заявляют в НАПК.

"Цель НАПК - обеспечить добродетельность во всех властных структурах. Отрасль энергетики - одна из ключевых для развития Украины, и она не должна оставаться вне исполнения Закона Украины "О предотвращении коррупции", - заявил глава НАПК Александр Новиков.

В то же время Юрий Витренко заявил, что предписание НАПК "является незаконным, а выводы Нацагентства свидетельствуют о типичном примере "избирательного правосудия" и предвзятого отношения", его заявление цитирует Департамент по интегрированных коммуникациях "Нафтогаза".

По словам Витренко, предписание будет оспариваться в судебном порядке.

"Для применения ограничений, предусмотренных законом, обязательным условием является наличие у должностного лица соответствующих полномочий на подготовку или принятие участия в подготовке решений относительно соответствующего субъекта. Такие полномочия по Нафтогазу у меня отсутствовали.

Также добавлю, что Минэнерго не было органом управления компании, а в качестве такого органа выступал Кабмин. При этом, как исполняющий обязанности министра я не входил в состав Кабинета министров, а соответственно и не голосовал при принятии решений Кабинетом министров. Также я не был руководителем или членом НКРЭКУ ", - заявляет Витренко.

По его словам, "выводы НАПК противоречат не только букве закона, но и его духу".

"Ведь смысл ограничений, изложенных в ЗУ "О предотвращении коррупции", заключается в том, чтобы чиновники не оказывали преференций лицам частного права в расчете на дальнейшее трудоустройство или получения другой неправомерной выгоды от этого юридического лица. В то же время, в случае с Юрием Витренко решение о назначении принимал коллегиальный орган - правительство Украины", - говорится в позиции "Нафтогаза".

"Решение о моем назначении принял Кабмин, поэтому вообще абсурдно в такой ситуации говорить, что за мою деятельность в интересах лица частного права меня "отблагодарило" это лицо, взяв меня на работу", - заявляет Витренко.

"Кроме того, такие действия НАПК можно назвать типичным примером "избирательного правосудия", поскольку они противоречат не только закону, а и сложившейся юридической практике., Ведь в 2017-2020 годах, при назначении ответственных сотрудников министерств в правления и наблюдательные советы государственных энергетических и инфраструктурных компаний, агентство не видело никаких рисков и нарушений", - добавляют в "Нафтогазе".

Одним из таких примеров в копании называют "отсутствие реакции НАПК при назначении председателем правления АО "Укрзализныця" Евгения Кравцова, который до этого занимал должность первого заместителя министра инфраструктуры".

"При этом, данный центральный орган исполнительной власти, в отличие от министерства энергетики, осуществлял функции по управлению этим акционерным обществом и был наделен соответствующими полномочиями", - заявляют в "Нафтогазе".

"Отсутствие нарушений норм закона в такой ситуации также подтверждается научно-правовым заключением ведущих специалистов в области права Института государства и права им. Корецкого, в котором говорится, что заключение трудового контракта с Юрием Витренко на должность председателя правления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" не нарушает антикоррупционные ограничения, установленные в пункте 1 части первой статьи 26 Закона Украины "О предотвращении коррупции", - добавили в компании.

"Я всегда исхожу из принципа верховенства права, поэтому рассчитываю, что в судебном порядке мы сможем установить, чья правовая позиция является более обоснованной", - резюмировал Витренко.

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Напомним:

"Центр противодействия коррупции" направил в НАПК обращение относительно обстоятельств, которые могут свидетельствовать о нарушении главой правления "Нафтогаза" Юрием Витренко требований и ограничений, установленных ЗУ "О предотвращении коррупции".

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".