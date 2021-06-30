Набсовет Нафтогаза перенес рассмотрение отстранения Витренко

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По результатам заседания наблюдательного совета Нафтогаза, которое проводилось 24-25 июня, рассмотрение вопроса о возможном отстранении председателя правления Юрия Витренко перенесли на одно из следующих заседаний.

Об этом говорится в заявлении независимых членов наблюдательного совета Нафтогаза, что в распоряжении редакции.

В наблюдательном совете отметили, что отметили правлению необходимость правильного применения всех политик и процедур компании, особенно в сфере принятия на работу и увольнения людей.

Кроме того, совет обратился в правление с требованием пересмотреть внутренние документы по вопросам комплаенса на предмет их приемлемости и устранения пробелов, которые могут существовать.

Витренко же заверил, что пересмотр стратегии и организационной структуры, который является основополагающим компонентом утвержденной Дорожной карты, будет завершен к 1 июля.

В пресс-службе Нафтогаза отметили, что пока не располагают информацией от набсовета. Там напомнили, что, согласно уставу, "набсовет - это коллективный орган, и официальная позиция должна быть поддержана всеми без исключения членами наблюдательного совета и распространяться соответствующим образом".

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"Мы ориентируемся на оценку граждан Украины, а не международных партнеров". Глава НАЗК Новиков о требовании уволить Витренко

Напоминаем:

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" на внеочередном заседании 24 июня может рассмотреть вопрос отстранения председателя правления компании Юрия Витренко.

Окружной админсуд Киева удовлетворил заявление об обеспечении административного иска премьера Дениса Шмыгаля, остановив действие предписания НАПК по Юрию Витренко до вступления в законную силу решения по иску Шмыгаля.

Глава НАПК Александр Новиков внес Кабмину предписание об устранении нарушений ст. 26 ЗУ "О предотвращении коррупции", согласно предписанию распоряжение правительства о назначении главы правления "Нафтогаза" Юрия Витренко и контракт с ним должны быть отменены как незаконные. Витренко заявляет, что предписание является незаконным.

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Экономическая правда