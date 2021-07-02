Витренко просит суд отменить предписание НАПК относительно его контракта

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко просит Окружной админсуд Киева остановить действие предписания НАПК от 1 июля главе набсовета НАК с требованием прекратить с ним контракт, а также - признать предписание противоправным и отменить его.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В Окружной административный суд города Киева от Юрия Витренко поступили административный иск и заявление о его обеспечении.

Ответчиком указано - Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, третьими лицами - Кабинет Министров Украины и АО "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.

В заявлении об обеспечении иска Витренко, в частности, просит ОАСК остановить действие предписания НАПК от 1 июля 2021 года. В то же время, в исковом заявлении он просит признать противоправным и отменить предписание.

"Сейчас суд решает вопрос о наличии правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытии производства по административному делу", - заявили в суде.

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"Мы ориентируемся на оценку граждан Украины, а не международных партнеров". Глава НАЗК Новиков о требовании уволить Витренко

Напоминаем:

Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) 1 июля направило предписание главе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд, в котором требует прекратить контракт с главой правления НАК Юрием Витренко как незаконный.

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что предписание НАПК противоречит законодательству и будет обжаловано в суде.

По результатам заседания наблюдательного совета Нафтогаза, которое проводилось 24-25 июня, рассмотрение вопроса о возможном отстранении председателя правления Юрия Витренко перенесли на одно из следующих заседаний.

Сообщалось, что наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" на внеочередном заседании 24 июня может рассмотреть вопрос отстранения председателя правления компании Юрия Витренко.

Окружной админсуд Киева удовлетворил заявление об обеспечении административного иска премьера Дениса Шмыгаля, остановив действие предписания НАПК по Юрию Витренко до вступления в законную силу решения по иску Шмыгаля.

Глава НАПК Александр Новиков внес Кабмину предписание об устранении нарушений ст. 26 ЗУ "О предотвращении коррупции", согласно предписанию распоряжение правительства о назначении главы правления "Нафтогаза" Юрия Витренко и контракт с ним должны быть отменены как незаконные. Витренко заявляет, что предписание является незаконным.

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Экономическая правда