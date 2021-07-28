Витренко vs НАПК: суд на следующей неделе проведет подготовительное заседание

Юрий Витренко фото: ЭП

Окружной админсуд Киева 4 августа проведет подготовительное заседание по иску Юрия Витренко к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции о признании противоправным и отмене предписания НАПК от 1 июля.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что накануне суд удовлетворил ходатайство представителя истца и отложил проведение подготовительного заседания по этому делу.

5 июля суд удовлетворил заявление об обеспечении иска, поступившего в суд от Юрия Витренко: суд остановил действие предписания НАПК от 1 июля до вступления в законную силу решения по делу.

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"Мы ориентируемся на оценку граждан Украины, а не международных партнеров". Глава НАЗК Новиков о требовании уволить Витренко

Напоминаем:

Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) 1 июля направило предписание главе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд, в котором требует прекратить контракт с главой правления НАК Юрием Витренко как незаконный.

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что предписание НАПК противоречит законодательству и будет обжаловано в суде.

2 июля Витренко обратился к ОАСК с просьбой остановить действие предписания НАПК от 1 июля главе набсовета НАК с требованием прекратить с ним контракт, а также - признать предписание противоправным и отменить его.

5 июля Окружной админсуд Киева остановил действие предписания НАПК от 1 июля в адрес наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" о прекращении контракта с главой правления компании Юрием Витренко.

По результатам заседания наблюдательного совета Нафтогаза, которое проводилось 24-25 июня, рассмотрение вопроса о возможном отстранении председателя правления Юрия Витренко перенесли на одно из следующих заседаний.

Сообщалось, что наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" на внеочередном заседании 24 июня может рассмотреть вопрос отстранения председателя правления компании Юрия Витренко.

Окружной админсуд Киева удовлетворил заявление об обеспечении административного иска премьера Дениса Шмыгаля, остановив действие предписания НАПК по Юрию Витренко до вступления в законную силу решения по иску Шмыгаля.

Глава НАПК Александр Новиков внес Кабмину предписание об устранении нарушений ст. 26 ЗУ "О предотвращении коррупции", согласно предписанию распоряжение правительства о назначении главы правления "Нафтогаза" Юрия Витренко и контракт с ним должны быть отменены как незаконные. Витренко заявляет, что предписание является незаконным.

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Экономическая правда