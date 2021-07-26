Новости 26 июля: возможное увольнение главы НБУ, новый актив Ахметова

О Шевченко. В Офисе президента Зеленского рассматривают возможность увольнения Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка, в частности из-за провала переговоров с МВФ.

О самолетах. В провинции Квебек для продвижения на международных рынках самолетов, разработанных и изготовленных на ГП "Антонов", создали компанию "Антонов-Канада" - там планируют организовать окончательную сборку модели Ан-74ТК-200.

О новом активе Ахметова. Днепровский коксохимический завод, входящий в холдинг "Метинвест" Рината Ахметова, победил на тендере по продаже имущественного комплекса Днепровского меткомбината с предложением 9,17 млрд грн.

О давлении на бизнес. Союз украинских предпринимателей получает многочисленные жалобы от участников на чрезмерное использование полномочий и неправомерное давление на бизнес со стороны контролирующих и правоохранительных органов.

О B2B Jewelry. Служба безопасности провела 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в магазинах "B2B Jewelry", сейчас отделения закрыли, а на остров в собственности подозреваемых арестовали.

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Вырваться из мегаполиса. Почему киевляне "строятся" в области и сколько за это платят

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