"Антонов-Канада": украинские самолеты планируют собирать в Канаде

В провинции Квебек для продвижения на международных рынках самолетов, разработанных и изготовленных на ГП "Антонов", создали компанию "Антонов-Канада" - там планируют организовать окончательную сборку модели Ан-74ТК-200.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома" и канадской Capital Hill Group.

Окончательная сборка модели будет организована на производственных мощностях в Украине и Канаде. Уже идет проектирование модификаций, проект готовят по критериям сертификации Канадского авиационного управления, что может ускорить этот процесс в будущем, говорят в "Антонове".

Главной задачей компаний ГП "Антонов" и "Антонов-Канада" является организация сотрудничества и налаживания работы конструкторского бюро по исследованиям и разработкам, предшествующих обработок и испытаний, на основе которых изготавливается модель самолета для летных испытаний.

Наиболее перспективной для реализации этой цели является модель самолета Ан-74ТК-200, разработанная КБ "Антонов". Он предназначен для перевозки 52 пассажиров, грузов весом до 10 тонн, а также смешанных пассажирских и грузовых перевозок на международных воздушных маршрутах короткой и средней дальности.

Также самолет можно использовать в особо суровых условиях эксплуатации, является его рыночным преимуществом. В то же время, эти самолеты критически зависимы от использования значительного количества российских компонентов. Они не отвечают современным требованиям, что не позволяет получить сертификацию на европейских и американских рынках.

Экономическая правда