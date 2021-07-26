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Бизнес жалуется на неправомерное давление со стороны госорганов: кто "лидирует" в таких жалобах

Понедельник, 26 июля 2021, 13:45
 
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Союз украинских предпринимателей получает многочисленные жалобы от участников на чрезмерное использование полномочий и неправомерное давление на бизнес со стороны контролирующих и правоохранительных органов - "лидируют" в таких жалобах Налоговая, Госпродпотребслужба, Гоструда и Гостаможслужба.

Об этом сообщает Союз украинских предпринимателей по результатам встречи с редакторами и журналистами экономических медиа.

"Бизнес-сообщество недовольно "штамповкой" и некачественным оформлением актов проверок, игнорированием документов, предоставляемых субъектами хозяйствования, неэффективностью процедуры административного обжалования решения из-за "формального" рассмотрение жалоб и игнорирования должностными лицами контролирующих органов нарушений, допущенных непосредственными проверяющими.

Кроме того, существует большая проблема нерасмотра и закрытия многочисленных уголовных производств (направленных на шантаж и участие правоохранительных органов в корпоративных конфликтах и ​​рейдерстве)", - заявили в СУП.

Союз также привел данные по количеству выявленных нарушений (в процентном значении) при проведении проверок:

  • Налоговая служба - 60,37%;
  • Госпродпотребслужба - 17,23%;
  • Гоструда - 17,17%;
  • Государственная экологическая инспекция - 2,21%;
    ГСЧС - 3,02%.

Кроме этого, СУП сообщает, что количество рассмотренных дел в судах первой инстанции о привлечении к административной ответственности за нарушение порядка осуществления госнадзора уменьшилось с 1015 в 2018 году до 819 в 2020-м.

Также уменьшилось количество постановлений админсудов о привлечении к ответственности лиц, решения, действия или бездействие которых признаются противоправными - с 33 в 2018 году до 27 в 2020-м, а количество постановлений судами апелляционной инстанции - с 31 в 2018-м до 13 в 2020- м.

Экономическая правда

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