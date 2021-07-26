"Метинвест" Ахметова покупает Днепровский меткомбинат за 9 миллиардов

Днепровский коксохимический завод, входящий в холдинг "Метинвест" Рината Ахметова, победил на тендере по продаже имущественного комплекса Днепровского меткомбината (холдинг ИСД) с предложением 9,17 млрд грн.

Об этом известно из аукциона на сайте Prozorro.

Стартовое предложение составляло 8,4 млрд грн, Днепровский коксохим предложил за лот 9,1 млрд грн. ДМК является одним из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса Украины.

Аукцион по продаже состоялся в рамках дела о банкротстве ДМК. Формально комбинат принадлежал корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), конечными бенефициарами которой являются Сергей Тарута и Олег Мкртчан.

Предприятия группы Метинвест являются кредиторами ДМК, требования которых признаны в рамках дела о банкротстве.

Напоминаем:

"Днепровский металлургический комбинат" является одним из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса Украины - в 2019 году он объявил о вынужденной остановке основных производственных мощностей.

В 2017 году сообщалось, что ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК), которое ранее входило в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса", перешло под контроль холдинга "Метинвест".

Но оборудования этого комбината - трансформаторы и доменные печи - в мая 2018 года по 400 млн грн выкупило соседнее предприятие - "Днепровский коксохимический завод", подконтрольный Ахметову.

Впоследствии Ахметов решил официально выкупить Днепровский меткомбинат, Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела о концентрации. Метинвест разрешение на приобретение получил, но АМКУ заметил, что владельцца ДМК определит аукцион.

Экономическая правда