Шевченко о новой программе сотрудничества с МВФ: Мы сфокусированы на реализации действующей программы

Кирилл Шевченко фото: ЭП

Со стороны НБУ вопрос переговоров Украины и МВФ о начале новой программы сотрудничества не обсуждали - в Нацбанке сфокусированы на реализации действующей программы.

Об этом на пресс-брифинге заявил председатель НБУ Кирилл Шевченко, отвечая на вопросы журналистов.

"Относительно переговоров по новой программе - хочу сказать, что мы со стороны НБУ такой вопрос не обсуждали и мы сфокусированы на реализации действующей программы", - сказал Шевченко, отвечая на вопрос, начинала ли Украина переговоры с МВФ о начале новой программы сотрудничества, поскольку до завершения действующей программы stand by осталось полгода.

"Для нас самое главное не форма, в которой это будет реализовано - продолжение или новая программа, а суть - это реформы и дешевое финансирование от МВФ. Ключевые структурные маяки переходят от программы в программу, поэтому стоит сконцентрироваться на их выполнении", - добавил он.

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Напоминаем:

В апреле заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявлял, что пока Нацбанк работает в рамках действующей программы сотрудничества с МВФ, новая программа еще не обсуждается.

В Нацбанке ожидают прогресса в переговорах Украины с МВФ - основным предположением, которое правления НБУ принимает во внимание относительно макропрогноза, остается продолжение сотрудничества с Фондом.

Во время переговоров между Украиной и Международным валютным фондом стороны достигли понимания в вопросах антикоррупционной реформы, реформы корпоративного управления и независимости НАБУ - вскоре ожидается соглашение на уровне персонала.

Украинское правительство, как и раньше, надеется на получение в этом году от МВФ транша около 0,7 млрд долл по программе stand by, министр финансов Сергей Марченко с делегацией сейчас ведет соответствующие переговоры в Вашингтоне.

Аналитики Bank of America (BofA) считают, что Украина может попытаться отказаться от сотрудничества с МВФ во время избирательного цикла 2023-2024 годов.

В Международном валютном фонде говорят о том, что определенный прогресс для завершения первого пересмотра программы stand-by есть, однако Украине нужно сделать еще больше ко второму пересмотру.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что в отношении всех законодательных вопросов в рамках переговоров с МВФ Украина "показала прогресс и продвинулась вперед".

Украина и МВФ могут достичь договоренностей на уровне staff level agreement в ближайшие 2 месяца, заявил в апреле министр финансов Сергей Марченко.

Экономическая правда