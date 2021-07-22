Мы ожидаем прогресса в переговорах Украины с МВФ – глава НБУ

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В Нацбанке ожидают прогресса в переговорах Украины с МВФ - основным предположением, которое правления НБУ принимает во внимание относительно макропрогноза, остается продолжение сотрудничества с Фондом.

Об этом в выступлении во время пресбрифингу на решения по монетарной политике заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Основным предположением, которое правление Национального банка принимает во внимание, остается продолжение сотрудничества с МВФ. Мы ожидаем прогресса в переговорах Украины с МВФ.

Длительное торможение в выполнении соглашения о сотрудничестве с МВФ создает риски для финансирования дефицита государственного бюджета, прежде всего в последующие годы. Это может привести к ухудшению инфляционных и курсовых ожиданий, что заставит центробанк проводить более жесткую монетарную политику", - сказал Шевченко.

В то же время выполнение программы сотрудничества с МВФ, по его словам, позволит привлечь предусмотренный объем официального финансирования и удешевить другие привлечения на внешнем и внутреннем рынках.

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Напоминаем:

Во время переговоров между Украиной и Международным валютным фондом стороны достигли понимания в вопросах антикоррупционной реформы, реформы корпоративного управления и независимости НАБУ - вскоре ожидается соглашение на уровне персонала.

Украинское правительство, как и раньше, надеется на получение в этом году от МВФ транша около 0,7 млрд долл по программе stand by, министр финансов Сергей Марченко с делегацией сейчас ведет соответствующие переговоры в Вашингтоне.

Аналитики Bank of America (BofA) считают, что Украина может попытаться отказаться от сотрудничества с МВФ во время избирательного цикла 2023-2024 годов.

В Международном валютном фонде говорят о том, что определенный прогресс для завершения первого пересмотра программы stand-by есть, однако Украине нужно сделать еще больше ко второму пересмотру.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что в отношении всех законодательных вопросов в рамках переговоров с МВФ Украина "показала прогресс и продвинулась вперед".

Украина и МВФ могут достичь договоренностей на уровне staff level agreement в ближайшие 2 месяца, заявил в апреле министр финансов Сергей Марченко.

Экономическая правда