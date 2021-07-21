Витренко рассказал, планирует ли еще раз подаваться на должность главы "Нафтогаза"

Юрий Витренко фото: эп

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что полностью обновленный состав набсовета должен заработать примерно в ноябре, чтобы у нового состава было время до мая избрать нового руководителя "Нафтогаза", но у него "пока другие планы на будущее".

Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки".

"На этот раз вообще этот вопрос не стоит, потому что есть более серьезные насущные вопросы "Северного потока-2". Однако, по этому вопросу есть прогресс - недавно был в первом чтении принят закон о продлении реформы корпоративного управления.

Надеемся, в ближайшее время будет открыт конкурс на четвертого члена независимого наблюдательного совета "Нафтогаза" и наконец, после большого перерыва, этот новый член наблюдательного совета будет отобран в результате открытой конкурентной процедуры", - ответил Витренко на вопрос, есть ли вопрос корпоративного управления "Нафтогаза" проблемным в отношениях с США.

"Полностью обновленный состав наблюдательного совета должен заработать примерно в ноябре, чтобы у нового состава было время до мая избрать нового руководителя "Нафтогаза", - добавил он.

"Честно говоря я не хотел иметь сейчас эту должность. Пока у меня другие планы на будущее, но сложно сказать, особенно понимая какие огромные вызовы стоят перед "Нафтогазом , - сказал Витренко в ответ на вопрос, планирует ли подаватся на должность.

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"Мы ориентируемся на оценку граждан Украины, а не международных партнеров". Глава НАЗК Новиков о требовании уволить Витренко

Напоминаем:

Национальное агентство по предотвращению коррупции подало в Шевченковский районный суд города Киева иск о прекращении контракта между НАК "Нафтогаз Украины" и председателем правления Юрием Витренко.

Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) 1 июля направило предписание главе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд, в котором требует прекратить контракт с главой правления НАК Юрием Витренко как незаконный.

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что предписание НАПК противоречит законодательству и будет обжаловано в суде.

2 июля Витренко обратился к ОАСК с просьбой остановить действие предписания НАПК от 1 июля главе набсовета НАК с требованием прекратить с ним контракт, а также - признать предписание противоправным и отменить его.

5 июля Окружной админсуд Киева остановил действие предписание НАПК от 1 июля в адрес наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" о прекращении контракта с главой правления компании Юрием Витренко.

По результатам заседания наблюдательного совета Нафтогаза, которое проводилось 24-25 июня, рассмотрение вопроса о возможном отстранении председателя правления Юрия Витренко перенесли на одно из следующих заседаний.

Сообщалось, что наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" на внеочередном заседании 24 июня может рассмотреть вопрос отстранения председателя правления компании Юрия Витренко.

Окружной админсуд Киева удовлетворил заявление об обеспечении административного иска премьера Дениса Шмыгаля, остановив действие предписания НАПК по Юрию Витренко до вступления в законную силу решения по иску Шмыгаля.

Глава НАПК Александр Новиков внес Кабмину предписание об устранении нарушений ст. 26 ЗУ "О предотвращении коррупции", согласно предписанию распоряжение правительства о назначении главы правления "Нафтогаза" Юрия Витренко и контракт с ним должны быть отменены как незаконные. Витренко заявляет, что предписание является незаконным.

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза" на один год.