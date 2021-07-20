Минфин продал гособлигаций на 7,75 миллиардов

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Министерство финансов на аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 20 июля привлекло в госбюджет 7,754 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

Инвесторам предложили 5 выпусков ценных бумаг в национальной валюте и один выпуск в иностранной валюте.

Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне - 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 5 лет. Срок обращения облигаций, предлагаемых в евро, составил 1 год.

"От размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет было привлечено 7,5 млрд гривен.

Наибольший спрос был сосредоточен на 2-летних ОВГЗ, от размещения которых в государственный бюджет было привлечено 5,4 млрд гривен", - говорится в сообщении.

При этом, средневзвешенные ставки по ОВГЗ остались неизменными. Средневзвешенная доходность 1-летних ОВГЗ составила 10,99%, 1,5-летних - 11,30%, 2-летних - 12,09%, 3-летних - 12,30%, 5-летних - 12,59%.

В то же время от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ привлекли € 8 млн. Средневзвешенная ставка доходности по ОВГЗ, номинированных в евро, составила 2,50% по 1-летним облигациям.

Напоминаем:

13 июля Минфин привлек в бюджет 9,885 млрд грн от размещения ОВГЗ в гривне и долларах.

Министерство финансов на аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 6 июля привлекло в госбюджет 3,092 млрд гривен.

Министерство финансов на аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 29 июня привлекло в госбюджет 2,532 млрд грн.

Министерство финансов на аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 22 июня привлекло в госбюджет в эквиваленте 11,4 млрд грн.

Министерство финансов на аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 7,97 млрд грн, а также уменьшило доходность годовых бумаг.

На аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма 8 июня Минфин привлек в госбюджет 19,1 млрд грн - это рекордный аукцион ОВГЗ в этом году.

На аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма 1 июня в госбюджет привлекли 15,86 млрд грн, доходность бумаг упала или осталась неизменной.

Министерство финансов существенно повысило ставки размещения облигаций внутреннего государственного займа на первых аукционах после повышения Национальным банком учетной ставки с 6,5% до 7,5%.

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 7,5% годовых.

Минфин 13 апреля привлек в госбюджет 1,590 млрд грн от размещения ОВГЗ на аукционах.

Экономическая правда